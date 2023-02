Jokić je dobio potvrdu da je MVP: Sjeo na klupu i gledao kako mu se tim raspada, nema jačeg dokaza!

Nikola Jokić neće biti pretjerano zadovoljan viđenim na gostovanju Minesoti.

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije bio prošle noći u sastavu Denvera i to se odmah osjetilo. Nagetsi su doživjeli najteži poraz ove sezone pošto ih je Minesota razbila na svom terenu 128:98, što je samo još jedan argument u Nikolinoj trci za MVP nagradu. Jednostavno, Denver nije ni blizu dobra ekipa kao što je sa njim na terenu, a to je veliki plus koji treba uzeti u razmatranje kada se govori o najkorisnijem igraču NBA lige.