KAMPACO U ZVEZDI? NIJE ME IZNENADIO! Legendarni Argentinac se oglasio: Došao je u veliki klub, sa sjajnim trenerom!

Čuveni argentinski košarkaš Luis Skola pričao je o Fakundu Kampacu i Crvenoj zvezdi.

Izvor: Profimedia

Fakundo Kampaco je odlukom da potpiše za Crvenu zvezdu šokirao mnoge, ali ne i Luisa Skolu. Sjajni argentinski plejmejker igra za srpski tim, pruža odlične partije u ABA ligi, dok čeka da se završi februar i da konačno debituje i u Evroligi. O njegovom potezu, NBA epizodi i svemu što se dogodilo pričao je poznati centar.

Njih dvojica sarađivali su u dresu Argentine, tako da je Luis jedan od igrača koji najbolje poznaje Kampaca. Priznao je da za njega nije neočekivana bila odluka Fakunda da dođe na Mali Kalemegdan.

"Nije me iznenadio, vjerovao je da je to najbolja odluka za njega. Zvezda je veliki klub, igra u Evroligi, ima fantastičnog trenera i velike šanse da napravi nešto veliko u tom takmičenju. Uz sve to, Beograd je kultni grad u evropskoj košarci", rekao je Skola za agenciju "EFE". Inače, Skola je sa Duškom Ivanovićem radio u Baskoniji i zajedno su 2002. godine osvojili titulu u Španiji.

Osvrnuo se i na period u Americi, gdje je Fakundo igrao za Denver i Dalas.

"Rekao bih da je imao dobar period i u NBA Ligi. Dobio je šansu da igra dvije godine, bio je i u plej-ofu, napravio je dobar korak. Svi mi bismo voljeli da se duže tamo zadržao, ali je morao da pronađe balans i smatram da je uradio sve kako treba", zaključio je Skola.