Zvezdin trio majstora ili Partizanov napad od kog se plaši Evropa? Intervju Marko Simonović: Ako Željko ne zna, ko zna?

Marko Simonović u razgovoru za MONDO analizira predstojeći vječiti derbi, prednosti Crvene zvezde, Partizana, detalje koji mogu da odluče...

Izvor: MN PRESS

Petak je dan za "Finale prije finala" na Kupu Radivoja Koraća, gdje će Crvena zvezda i Partizan od 21 čas odmjeriti snage četvrti put u sezoni, ovog puta u Nišu. U dva evroligaška derbija su oba tima slavila po jednom, dok je u jedinom abaligaškom duelu tim Duška Ivanovića slavio, sada slijedi okršaj u borbi za prvi trofej.

Marko Simonović (36) jedan je od srpskih igrača koji dobro znaju šta je potrebno za osvajanje trofeja, s obzirom na to da je pet puta podizao pehar u ovom takmičenju. U opširnom intervjuu za MONDO pričao je prvenstveno o duelu koji se igra večeras u "Čairu", ali i o nekim drugim temama. Sada je u drugoj ulozi, dres je zamijenio odijelom, traži trenerski angažman poslije početka sezone na klupi Zvezde i nada se da će od ljeta ponovo da dobije šansu kao trener.

"Bio sam u Americi oko mjesec dana, na usavršavanju, gledao sam kako oni rade, kako sve to funkcioniše i kakve ideje imaju. Ja sam veliki zagovoronik teze da košarka može da se igra na 1.000 načina i da svih 1.000 radi. Bolje da imate širu sliku, jer u trenerskom poslu nećete imati luksuz da svaki put vi selektirate ekipu, nekada možda preuzmete tim usred sezone, pa morate brzo da se priviknete. Lijepo je imati ideju više", počeo je Simonović priču za MONDO.

U prethodnom periodu boravio je u nekoliko američkih timova. "Išao sam u tri NBA tima, bio sam u Bostonu, Memfisu i Bruklinu, zatim na koledžu Providens i akademiji Bruklina. Postoji dosta razlika, modeli, filozofija igre, podređeno je više pojedincu i individualnom kvalitetu. U Evropi se igra više timski, takva košarka i taktika. Naravno, i oni gledaju kako da ti najbolji igrači funkcionišu u službi tima. Većina ekipa tamo ima po dva superstara, igra se za njih, kriterijum suđenja je drugačiji, brža je igra, sve to ide u prilog napadačima."

Pogodilo se da je Marko bio u Netsima baš u periodu kada su bili trejdovi Kajrija Irvinga i Kevina Durenta.

"Tada sam bio tamo i malo mi je bilo čudno sve to, dok je njima to sve bila svakodnevica i vide čar u svemu tome. Pomalo je nepredvidivo, jer osim nekoliko ljudi niko do posljednjeg trenutka ne zna ko gdje ide. Iz trenerskog ugla je to nezgodno, morate da se prilagođavate u hodu, da uvodite nove igrače u svoj sistem, cijela sezona može da se promijeni za dva dana. Nisam siguran da bi tako nešto moglo da funkcioniše recimo u Evroligi. Doduše, oni tamo potpisuju i trenere na duži vremenski period, pa im daju i po nekoliko godina da razviju svoju filozifiju, rijetko kad tamo trenera otpuste usred sezone, takvog stprljenja nema toliko u Evropi", poručuje Simonović.

ŠTA SU PREDNOSTI ZVEZDE U DERBIJU?

Naravno, razgovor sa Simonovićem uvijek vraća priču na Crvenu zvezdu, a pogotovo na dan derbija.Šta su prema njegovom mišljenju prednosti ekipe Duška Ivanovića u večerašnjem meču?

"Prije svega očekujem ujednačenu utakmicu i možda bih blagu prednost dao Zvezdi. Glavna prednost je bekovska linija. Kampaco - Vildoza - Nedović, to je zaista sjajan trio. Ubitačna kombinacija, kada oni uhvate ritam, teško je to da se brani, posebno ako se ubrza igra, to je jedna od najjačih bekovskih linija u Evropi. Naravno, ne treba zaboraviti ni druge igrače, poput Mitrovića, Lazića, Dobrića..."

Za razliku od prethodnih okršaja, u ovom će igrati i najveće pojačanje - Fakundo Kampaco.

"Nema šta, to je igrač koji mijenja sve, pravi razliku, donosi ekstra kvalitet. Jedini problem je što možda nije u najboljem ritmu, jer nije mogao da igra u Evroligi. Fakundo je fantastičan, razigrava saigrače, posebno centre, ako skupite igrače u reket, onda spomenuta bekovska linija to kažnjava šutom, ako se raširite, onda Kampaco može da uđe unutra i da proigrava, daje zaista posebnu dimenziju u igri, posebno u piku. Uz to je i Nedović podigao formu, realno je jedan od tri najbolja igrača u igri 'jedan na jedan' u Evropi. Teško je čuvati ga kada ubrza, skoro nemoguće, pričao sam o tome i ranije."

To su Zvezdine prednosti, a sada o glavnoj prijetnji sa druge strane - kako zaustaviti Matijasa Lesora?

"Ne igra samo Lesor, Partizan ima jedan od najboljih napada u Evroligi. Željkovi timovi samo rastu od početka sezone. Matijas je u fantastičnoj formi, igra sa velikom energijom, ima odličan odnos sa Obradovićem i saigračima, borben je. Ne vjerujem da će Zvezda da sprema neku posebnu odbranu za njega, jer on ne igra toliko 'jedan na jedan' i ne napada sa niskog posta. Lesor je sjajan u skoku, hvata dosta lopti, tako postiže veliki broj poena. Moraće Zvezda dobro da ga gradi, to je ključ, jer on lakim poenima podiže samopouzdanje i sebi i cijeloj ekipi. Na skok će morati da obrate pažnju, među najboljim centrima je u Evroligi i ako žele da ga zaustave, moraće da žrtvuju tijela i da mu zatvore skok."

KOJE SU PREDNOSTI PARTIZANA?

Partizan želi da prekine seriju Crvene zvezde i da podigne pehar u Nišu. Šta je potrebno za to?

"U dva evroligaška derbija Željko je spremio dva različita načina igre. U prvom je bilo mnogo trčanja, šuteva, veliki broj posjeda. U drugom je bilo potpuno drugačije, praktično je 'ubio' ritam, napadi su bili razvučeni, šutevi su se uzimali na isteku napada, to je nešto što Zvezdi nije prijalo. Vjerujem da će probati na sličan način i sada. Zaista je Obradović maestralno spremio taj posljednji derbi, bilo je više kontakta, napada na niskom postu. Nije isključeno da možda krenu u malo bržem ritmu, ali očekujem da će biti mirnije i sporije", pojašnjava Simonović.

Jedan od potencijalnih duela koji bi mogao da donese prevagu je onaj plejmejkerski, Dante Egzum sa jedne, Fakundo Kampaco sa druge strane.

"Obojica imaju veliki kvalitet, ukupno gledajući oba tima imaju individualno odlične igrače. Ne znam kako bi mogao da izgleda okršaj njih dvojice. Dante će vjerovatno tražiti i malo više igre na niskom postu, Fakundo vjerovatno izolaciju ili igru u 'piku', nezahvalno je predviđati tako nešto. Partizanu će svakako nedostajati Papapetru koji ne igra na Kupu, osjetiće se sigurno njegov izostanak, prvenstveno u odbrani. Trifunović se dobro pokazao u defanzivi u prethodnim mečevima, Avramović je veoma dobar u tom segmentu, jasno je da će svi morati da daju maksimum u takvom duelu."

Već je Marko spomenuo da bi za crno-bijele problem mogao da predstavlja Zvezdin bekovski trio Kampaco, Vildoza, Nedović.

"U prošlom derbiju je Nemanju i Luku Partizan napadao dosta u igri na niskom postu, igrao je čvrsto sa mnogo više kontakta. Sada je tu i Fakundo. Ali, ako Željko ne zna da spremi nešto za njih, ko onda može da zna? Siguran sam da će imati neki zanimljiv taktički momenat i ideju za njih."

Bivši trofejni as i reprezentativac Srbije smatra da forma ne igra ogromnu ulogu u ovakvom duelu.

"Forma jeste bitna zbog te neke sigurnosti, ali pričamo ovdje o igračima koji imaju mnogo iskustva, igrali su pregršt velikih utakmica i osvajali trofeje. Ne vjerujem da to može da bude neka velika stvar. Što se tiče samopouzdanja za tim koji osvoji, može to da bude važno za nastavak sezone, mada ne nešto pretjerano. Tim koji uzme trofej, proslaviće to malo i to je to. Ide se dalje, svi znamo šta je cilj i Zvezde i Partizana, pehar donosi taj neki lični osjećaj ispunjenosti i zaista je lijepo, ali odmah slijede novi mečevi."

NAVIJAČI I POLUFINALE FMP-MEGA

Simonović je igrao u Nišu, zna koliko može da bude "vrelo" u "Čairu".

"Nadam se da će sve proći fer, sportski i mirno. Vidjeli smo u evroligaška dva duela da je to izvodljivo i nadam se da će tako biti i u Kupu. Prelijepo je igrati u takvom ambijentu, kada su navijači oba tima tu, atmosfera je zaista posebna i zaista je lijepo sve to."

U drugom polufinalu igraće FMP i Mega. Pobjednik tog duela će se boriti za trofej sa boljim iz vječitog derbija.

"Oba tima su super, igraju jako dobro. FMP sa Nenadom Stefanovićem igra zaista odlično, malo su promijenili tim, otišao je Frejzer, došao je Mur. Imaju sistem koji funkcioniše odlično i ne čini jedan igrač tim. Isto važi i za Megu koja godinama unazad ima prepoznatljiv sistem, trener Marko Barać će spremiti tim sigurno dobro, igraju u dobroj formi, gaje taj napadački stil košarke, rekao bih da su i u ovom duelu šanse 50:50."

Marko je jedan od mlađih trenera i neko ko tek počinje u tim vodama. Zbog svega toga naglasio je i koliko je za one koji tek počinju važno kada vide uspjehe koje imaju mladi stručnjaci kao što su Stefanović i Barać.

"To je jako bitno, moramo da vodimo računa o trenerima koji stižu, godine brzo prolaze, kada ode jedna generacija, ko će da je naslijedi? Imamo tu i Dušana Alimpijevića koji je na zaista zavidnom nivou, pa Stefanovića, Baraća, Vladu Jovanovića, sve su to perspektivni treneri. Tu je i moja malenkost, ali sam posljednji na toj ljestvici, tek sam se pojavio. Zato je jako bitno da nastavimo svi da radimo, da se usavršavamo i da napredujemo."

ZVEZDA I PARTIZAN MOGU U TOP8 EVROLIGE

Neizbježan je razgovor i o temi koja najviše zanima navijače. Mogu li vječiti rivali da prođu među osam najboljih timova u Evroligi? Ostalo je 10 kola do kraja, Partizan je na skoru 13-11, Zvezda na 11-13.

"Vjerujem da i jedni i drugi imaju šanse, ko ima veće, to je već stvar matematike i nekih drugih stvari poput povreda. Želim im da budu zdravi i u punim sastavima. Evroliga nikada nije bila ujednačenija, pa dvije-tri pobjede dijele drugo i deveto mjesto, to se nikada prije nije dešavalo.Sada nije svaka pobjeda bitna, već i svaki poen. Ako dođe do stvaranja krugova, sve se tu gleda. Dobra stvar je što oba tima u narednom periodu igraju sa glavnim konkurentima u toj borbi i imaće direktne duele. Takođe želim da istaknem da je za srpsku košarku od ogromnog značaja to što su oba kluba rame uz rame sa najvećim evropskim timovima i što se bore za Top 8, to je fenomenalno", zaključio je Simonović.