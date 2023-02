NIJE TO IZGOVOR AKO SUTRA IZGUBIMO! Ivanovića naljutilo novinarsko pitanje: U redu ako tako mislite, ali ne slažem se!

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović pričao je poslije pobjede nad Borcem u polufinalu Kupa Radivoja Koraća o lošem startu utakmice svog tima, ali i o derbiju sa Partizanom.

Izvor: Sport klub/Screenshot

Crvena zvezda se mučila u prvih 20 minuta četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća, ali je potom četa Duška Ivanovića pokazala svoj kvalitet i dužinu klupe i uspjela da dođe do vrlo ubjedljive pobjede nad Borcem. Nakon utakmice trener crveno-bijelih je odgovarao na pitanja novinara i nije se složio sa konstatacijom da crveno-bijeli imaju "hronično loš start utakmica".

Iako je Borac odlično počeo i cijelo poluvrijeme držao Crvenu zvezdu blizu, iskusni strateg smatra da je tu malo do kvaliteta protivnika, a malo i do dekoncentracije.

"Ne slažem se sa vama, ali ako vi mislite, nema problema. Nije hronično loš start. To se dešava, malo zbog nas jer ne uđeš 100 odsto skontentrisan svaki igrač, malo zbog druge ekipe što zna dobro da igra, a hronično nije, jer mi imamo dobar medicinski staf", rekao je kroz šalu Ivanović.

Prokomentarisao je i sutrašnji "vječiti derbi", utakmicu sa Partizanom, već četvrtu ove sezone za crveno-bijele protiv najvećeg rivala.

"Znamo se dobro, igrali smo toliko utakmica. Uvijek je to različita utakmica i sutra će biti različita, a mi smo ovdje došli da dobijemo tri utakmice. Sutra je na redu druga, pa vidjećemo", rekao je Ivanović pa se osvrnuo na pitanje da li će malo vrremena za odmor biti problem:

"Ako izgubimo sutra neće to biti jer igramo danas pa sutra, to nije nikakav razlog za traženje nekih izgovora", jasan je bio on.

Na kraju je otkrio i da Ben Bentil nije bio u sastavu zbog njegove odluke, a ne zbog zdravstvenih problema.

"On je odličan, nema nikakvih problema, samo imamo 13 igrača, jedan ne igra", završio je Ivanović.

