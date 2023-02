ŽELJKO LJUT POSLIJE POBJEDE U KUPU! Ukorio navijače crno-bijelih i poručio: Neću da vrijeđate bilo koga!

Partizan je pobijedio, navijači su bili glasni i podržavali su svoj klub, ali određene ružne riječi koje je čuo sa tribina naljutile su Željka Obradovića.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je u vrlo laganom ritmu uspeo da dođe do polufinala Kupa Radivoja Koraća, pošto su izabranici Željka Obradovića savladali Spartak iz Subotice 91:69. Poslije utakmice trener beogradske ekipe je čestitao rivalu na velikoj borbi.

“Drago mi je što smo ponovo u Nišu, koji se ponovo pokazao kao izuzetan organizator završnice Kupa. Igrali smo protiv motivisanog tima, nismo baš najbolje ušli u utakmicu. Što bi rekli, odrađena utakmica. Čestitke Spartaku na fer i sportskoj borbi. Sve vrijeme su pokušavali da se vrate i čestitam im na tome", rekao je Obradović, a onda se osvrnuo na Drezgića i Mikića, mlade igrače koji su dobili nekoliko minuta na terenu:

"Bilo je logično da se ova dva mlada momka puste da debituju za prvi tim što će ostati zabilježeno u njihovoj karijeri. Ostalih deset bilo je vođeno na način da im se smanji minutaža. Sve je manje, više bilo po planu osim ranog ulaska u faulove Zeka Ledeja", istakao je on.

Redovno je ove sezone Obradović hvalio pristalice crno-bijelih, navijače koji su uvijek uz svoj tim, ali sada je morao da ih kritikuje. Zbog ružnih riječi koje je čuo na tribinama, morao je da reaguje.

"Ja sam prije godinu i po dana došao na mjesto trenera Partizana. Govorio sam kolika mi je čast da se vratim u klub koji obožavam. Tad sam rekao nekoliko stvari, kako bih volio da to izgleda na utakmicama Partizana. Želim da naši navijači bodre naš klub i naše igrače, ne želim da vrijeđaju bilo koga. Večeras sam čuo ružne riječi i nisam saglasan s tim. Volio bih da to prestane. Hvala im što su došli na velikom broju, mnogo puta sam se zahvaljivao od početka sezone. Nevjerovatnu ljubav pokazuju prema klubu, ali ne želim da više ikoga vrijeđaju. Ovo je košarkaška utakmica, ako im to nije dovoljno, imaju razna druga mjesta gdje mogu da ispoljavaju stvari koje ne pripadaju košarkaškim utakmicama. Volio bih da se ovaj Kup i sve utakmice Partizana pretvore u feštu i da se priča samo o košarci", završio je Željko Obradović.