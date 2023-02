Biće presedan ako Partizan ne bude u Evroligi! Ostoja Mijailović: I Zvezda je dobila vajld-kard!

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o planovima kluba, učešću u Evroligi, ali i tome da ABA nema direktnog predstavnika u evropskoj eliti.

Izvor: Youtube/Košarkaški podkast sa Lukom i Kuzmom

Partizan se ove sezone vratio u Evroligu, a predsjednik kluba Ostoja Mijailović je gostujući u podkastu "Kod Luke i Kuzme" istakao da računa da će crno-bijeli i naredne sezone biti dio elitnog takmičenja.

Prije svega je istakao da vjeruje da će njegov tim osvojiti Evroligu i tako doći do trofeja u ABA ligi, a osim toga je napomenuo da su i u samom elitnom evropskom takmičenju moguće neke promene.

"Mislim da bi bio veliki presedan da Partizan ne igra Evroligu sljedeće godine. Prvo mislim da ćemo osvojiti ABA ligu i da kažem to nesigurno mjesto koje imamo dobiti da igramo Evroligu. Ili će Evroliga promijeniti format ili će se dogoditi nešto da nama otvori neki prostor da možemo da se borimo za rezultate u Evroligi. Boriti se na dva fronta, gdje je levi front ABA liga uslovna budućnost u Evroligi, a sa desne strane igrate Evroligu da imaš što bolju poziciju i zbog kluba i nekog eventualnog tofeja, to je nemoguće. Zato planovi zavise od toga da li ćemo igrati Evroligu, u šta kao predsjednik Partizana zaista vjerujem", prenio je Sport klub.

Crno-bijeli su ove sezone dobili specijalnu pozivnicu da zaigraju Evroligu, ali malo ko zna da je tako u ligu ušla i Crvena zvezda.

"Ljudi koji su vodili ABA ligu, ćutali su na oduzimanje sigurnih pozicija ABA lige u Evroligi, te pozicije su se topile i došli smo na vajld-kard. Partizan je ove sezone dobio vajld-kard, a dobila ga je i Zvezda. To što postoji nepisano pravilo gdje je Evroliga rekla - daćemo vajld-kard prvom u ABA ligi. U redu, ali to je vajld-kard, nema sigurnog plasmana. Mi možemo da dođemo u situaciju ove sezone da bez obzira na to ko osvojio ABA ligu ili ko igrao Top 8, otišao na Fajnal-for ili bilo šta, nemate garantovano mjesto u Evroligi- Ponavljam, i mi i Crvena zvezda dobili smo vajld-kard za ovu takmičarsku godinu. Mi smo dobili znamo kako, jer ruski timovi nisu dobili priliku da igraju nažalost zbog situacije zbog koje nam je svima žao. Nikad se nisam radovao što smo dobili taj vajld-kard na način na koji smo dobili. Ali i osvajač ABA lige je dobio vajld-kard", istakao je Mijailović i ponovio da ABA liga nema garantovano mjesto u Evroligi:

"Uvijek kažu da postoji, ali takva odluka nije stigla i koliko znam nije zasijedao Bord. Izvinjavam se javnosti ako nemam tu informaciju."

Približava se i datum kada će se dogovarati novi format Evrolige, a do tada klub iz Humske želi da se pozicionira tako da dobije stalno mjesto u eliti.

"Mislim, ali nisam siguran da 2025. ističe ugovor za 11 klubova osnivača i kakva će situacija biti gotovo za dvije godine? Naš strateški cilj je da do tada budemo sigurni partneri Evrolige i da možemo tako da sjednemo za sto. A mislim da je interes naše košarke da ima dva predstavnika. Ne kažem samo Partizan, već i Crvena zvezda. To su dva kluba u čije je rivalstvo napravilo ta dva kluba velika i taj zajednički interes treba da bude najvažniji", naglasio je predsjednik KK Partizan.

Što se tiče planova za ostatak sezone, oni su jasni. Dolazi Kup Radivoja Koraća, kreće borba za titulu u ABA ligi, ali prvenstveni cilj je Evroliga.

"Mi nismo donijeli odluku kakvu su donosili klubovi koji su igrali Evroligu prethodnih osam godina. Naravno da ne mislim ništa loše prema Zvezdi, igrala je i Budućnost, ali jednostavno - želimo da ostavimo trag u Evroligi, jer vjerujemo da će evropski klubovi da vrednuju to što smo uradili. Mi ćemo se boriti na oba polja podjednako važno. Kad pogledate rezultatski, važnije je osvojiti ABA ligu nego osvojiti Top 8, ali kad uđete u Top 8, dvije utakmice vas dijele da uđete na Fajnal-for. A kada uđete na F4, opet vas tu jako malo dijeli da uđete u finale. Kad imate dobru ekipu, trenera, navijače kao mi, ne možemo da kažemo navijačima kojih u prosjeku dođe 17.000: 'Evo mi smo uzeli pare, ali okrećemo se ABA ligi'. Ne, mi se takmičimo na oba fronta. Daćemo sve od sebe da uđemo u Top 8", zaključio je Ostoja Mijailović.

