JOKIĆEVE ČAROLIJE - OVO MOŽE SAMO SRBIN! Nikola uzeo loptu, a Lebron i Embid vidjeli zašto je majstor! (VIDEO)

Nikola Jokić je na Ol star meču izveo nekoliko nevjerovatnih poteza...

Kada Nikola Jokić pleše, onda je to prelijepo i za navijače koji gledaju i za njegove saigrače. Ovog puta to nisu igrači Denvera, već najveće svjetske zvijezde na Ol-star duelu u NBA ligi. U ovom slučaju to su bili Lebron Džejms i najveći rival srpskog asa u MVP trci Džoel Embid.