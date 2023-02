Sve o utakmici Partizan - Fenerbahče: Kad se igra, gdje je prenos, ko sudi i šta znači u borbi za Top 8 Evrolige!

Partizan dočekuje Fenerbahče u Evroligi, ovo su sve važne informacije pred meč.

Partizan dočekuje Fenerbahče u 25. kolu Evrolige. Meč koji je od velike važnosti za oba kluba u borbi za plasman među najbojlih osam timova u elitnom takmičenju. Prije ovog meča crno-bijeli su šesti sa skorom 13-11, a turski tim je za jedno mjesto ispred njih i ima 14-9.

U prvom duelu ovih timova je Partizan došao do pobjede u Istanbulu. Bio je to trijumf na krilima Alekse Avramovića, koji je dao dodatno samopouzdanje ekipi koja je potom ušla u seriju pobjeda. "Kada pričamo o načinu na koji Fenerbahče igra, poznato je da imaju nosioce, ali i da mogu da igraju sa različitim postavama. Sa tri visoka, sa dosta promjena u odbrani, pa i sa niskom postavom kada traže ritam i rješenja u šutu za tri. Sve to znamo i pokušavamo da se pripremamo kao i pred meč u Istanbulu", poručio je Željko Obradović.

Zbog razornih zemljotresa u Turskoj i svega što se dešava prvenstvo je tamo prekinuto, nije se igrao ni Kup, kao ni mečevi u Evroligi. "Situacija je neobična, Fener je neko vrijeme bez utakmica, imamo informacije da su probali da igraju prijateljske mečeve i osim rezultata nemamo nikakve druge informacije sa tih utakmica. Bitno je da su im se vratili neki igrači, čuli smo i da je Nemanja Bjelica počeo da trenira, nadamo se da će što prije izaći na teren, želim mu da to bude što prije", kazao je Željko.

KAD I GDJE SE IGRA?

Utakmica između Partizana i Fenerbahčea igra se od 21 čas u beogradskoj "Areni". Očekuje se da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

GDJE JE PRENOS?

Prenos meča je na televiziji "Sport klub". Kao i svaki put i sada će tekstualni prenos utakmice biti na MONDU.

KO SUDI?

Meč u Beogradu sude Migel Anhel Perez, Boris Rižik i Gitis Vilijus.

BORBA ZA TOP 8

Ova utakmica je od od ekstremnog značaja za oba tima. Fenerbahče je peti sa 14-9, Partizan je iza sa 13-11. Crno-bijeli bi pobjedom značajno uvećali šanse za prolaz u narednu fazu. Posebno ako se uzme u obzir da u narednom kolu dočekuju Albu, pa onda idu u Italiju na gostovanja Vrrtusu i Armaniju. Onda, od sredine marta, slijedi paklen raspored i okršaji sa Efesom, Olimpijakosom, Barselonom, Realom, Monakom i Panatinaikosom. Na jednoj strani biće Željko Obradović, na drugoj njegov učenik i nekadašnji pomoćnik Dimitris Itudis.

