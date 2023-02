SVE O MEČU SRBIJA - GRČKA, GDJE JE TV PRENOS? Na koga Pešić računa i šta "orlovima" treba za prolaz na Mundobasket!

Srbija i Grčka sastaju se večeras od 18 časova u Atini, a evo gdje možete da pratite utakmicu i šta nam je potrebno za prolaz.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije sastaje se danas od 18 časova sa Grčkom u Atini u vjerovatno i ključnoj utakmici u kvalifikacijama za Mundobasket. Izabranici selektora Svetislava Pešića imali su i uspone i padove tokom kvalifikacija, igrali su uvijek u "šarenom" sastavu, ali je na kraju vrlo važno da na kraju sami odlučujemo o sopstvenoj sudbini i da postoje velike šanse da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo koje se u avgustu i septembru ove godine igra u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Ipak, opreza nikad na odmet, posebno kada znamo da su se od uvođenja FIBA "prozora" dešavala velika iznenađenja u kvalifikacijama, pa je u jednom trenutku djelovalo i da ćemo teško otići na turnir na kome smo prije četiri godine u Kini došli do petog mjesta.

ŠTA SRBIJI TREBA DA PROĐE DALJE?

Situacija je kristalno jasna kada je u pitanju Srbija i ne zavise od rezultata ostalih utakmica. Pobjeda nad Grčkom bi nam donijela plasman na Svjetsko prvenstvo, a čak i u slučaju poraza - imali bismo šansu za popravni protiv Velike Britanije zakazanu za 27. februar u Beogradu.

TABELA: Letonija 7-1, Grčka 5-3, Srbija 5-3, Turska 3-5, Belgija 3-5, Velika Britanija 1-7.

NA KOGA PEŠIĆ RAČUNA?

Bilo je mnogo neizvjesnosti oko sastava reprezentacije Srbije za Grčku, a na sajtu FIBA zvanično je objavljen tim na koji će večeras računati Pešić. U njemu nije bilo mjesta za Marka Pecarskog, Nikolu Đurišića i Dušana Miletića, odnosno za bilo koga od igrača iz Evrolige sem Ognjena Jaramaza koji je dobio specijalnu dozvolu Bajerna. Očekuje se da makar igrači Crvene zvezde i Partizana budu na raspolaganju za meč sa Velikom Britanijom - i to tek pod uslovom ako Srbija izgubi od Grčke i taj susret se ispostavi kao ključan.

Dakle, u timu su: Dušan Beslać, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Marko Jagodić Kuridža, Ognjen Jaramaz, Marko Jeremić, Stefan Jović, Nikola Milutinov, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Boriša Simanić i Aleksa Uskoković.

KO JE U SASTAVU GRČKE?

Dobra vijest za Srbiju da je Grčka već obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo i da to u teoriji znači da neće biti do kraja motivisana, iako postoji i određeno sportsko rivalstvo između dvije reprezentacije. Takođe, Grčka neće biti u najjačem sastavu i to je daleko od tima koji je igrao u Beogradu.

Dakle, selektor "helena" Dimitris Itudis nakon pobjede sa Fenerbahčeom nad Partizanom u "Areni" računa na sljedeće igrače u "atinskom klasiku": Emanuil Čacidakis, Nikos Čugkaz, Dimitris Flionis, Kostas Gontikas, Panajotis Kalaicakis, Janis Kuzeloglu, Dimitris Moraitis, Vasilis Muratos, Džordž Piter Papas, Nikos Rogavopulos, Vasileis Toliopulos, Jorgos Calmpu

GDJE JE TV PRENOS?

Meč između Srbije i Grčke moći ćete da pratite uživo u tekstualnom prenosu na MONDU, dok neće cijela Srbija moći da prati televizijski prenos. Utakmicu će prenositi televizija Nova S od 18 časova.