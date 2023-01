JOKIĆA DA VIDIMO U REPREZENTACIJI? DA, ALI POD JEDNIM USLOVOM! Pešić: On ti kaže samo jedno - Treneru, ti reci i idemo!

Selektor Srbije govorio je o najboljem košarkašu svijeta - da li ćemo ga i ove godine vidjeti u reprezentaciji?

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić gostovao je na Radio-televiziji Srbije i govorio svoje utiske o Nikoli Jokiću i radu sa najboljim košarkašem svijeta u reprezentaciji. Prošlog ljeta, zajedno su bili u reprezentaciji i nažalost nisu uspjeli da na Eurobasketu stignu do borbe za medalju. Naredni put mogli bi da se vide na terenu predstojećeg ljeta, u sklopu priprema za Mundobasket u septembru, ali sve to pod jednim uslovom.

"Svi se radujemo, ja posebno, ali da bi se to ostvarilo, moramo da se kvalifikujemo za Svjetsko prvenstvo", izjavio je Pešić.

Selektor je istakao da najveći kvalitet Nikole Jokića nije vidljiv u statistici, koja je i ove sezone čudesna.

"Najveći kvalitet Nikole Jokića nisu tripl-dablovi i dabl-dablovi, što je važno medijima i navijačima. Najveća karakteristika Nikole Jokića je da napreduje iz godine u godinu. Te priče da ne trenira, da donosi talenat na teren, da je rođen, to nije tačno. Mene impresionira kod njega priprema za trening, završetak treninga, utakmice i dalji nastavak aktivnosti. Apsolutno je posvećen kada je u pitaju njegovo tijelo. Sjećam se kad sam bio kod njega u posjeti i Tarlać i ja ga čekamo na večeri i ne vidim da je on to, odjednom konstatujem gledajući njegovo tijelo - da li je on krilo? Dugo ga prije toga nisam vidio uživo. Impresije o njemu su fantastične"

Pešić je u trofejnoj karijeri vodio asove poput Dejana Bodiroge, Predraga Stojakovića, Dina Rađe, Tonija Kukoča, Nikolu Mirotića... Kakav je Nikolin talenat kad se stavi u red takvih majstora?

"Malo je takvih igrača koji igraju na takvom nivou kao on, ali zašto je tako? Prije svega jer veoma dobro koristi sve što može za pripremu. On je na ove pripreme došao kao jedan od najbolje pripremljenih igrača. Kao i obično, vrše se testiranja na početku i on je apsolutno u prvoj grupi. Ne bih govorio ko je u prvoj, ko u drugoj, ali on je bio u prvoj. Ti veliki igrači su svjesni odgovornosti koje nose, njih je lako trenirati i komunicirati sa njima, jer oni nose odgovornost i za svoju igru, saigrače, drugare...".

NIKOLA NEĆE DA VIČE I DRŽI GOVORE

"Ako razgovaraš sa Jokićem o tome šta bi trebalo da uradimo, on ti kaže 'Kouč, samo reci i idemo u tom pravcu'. On nije osoba koja će da viče, skače, da drži govore, biće u bekgraundu, ali njegov stav i ponašanje prema grupi samo po sebi njega dovodi u priliku da može da se kaže da je jedan od vođa svakog tima. I u Jokiću i u reprezentaciji. Nekada skromnost može da smeta, ali on želi da podijeli pobjedu sa svima. Sad je došao u sljedeću fazu svog razvitka. To što on kaže da mu MVP i tripl-dabl nisu bitni. Kaže 'to interesuje vas, a ne mene. Mene interesuje kako mogu da postanem šampion NBA'. Najbolji igrač je timski igrač. Ako je slon na čelu, svi su slonovi iza njega. A ako je ispred njega prava životinja, onda su svi iza njega takvi", nasmijao se Pešić.

Prošlog ljeta, u Beogradu su međusobnu utakmicu igrali Srbija i Grčka, publika je u Štark areni uživala u duelu Nikole Jokića i Janisa Adetokumba, u kojem su "orlovi" pobijedili, a Nikola je dao jedan od najboljih koševa.

"Bila je fantastična utakmica. Gledali smo skoro finale Mundijala Argentina - Francuska, tu je bilo sve što fudbal može da donese i boljeg nikad nismo vidjeli, individualno kao Mbape i Mesi i sve ostalo. Tako je bilo na neki način i na ovoj utakmici. Sve se odjednom posložilo. Puna dvorana, 20.000 gledalaca, braća Adetokumbo, svi igrači iz Evrolige, tu je bio i Dorsi... A ni mi nismo bili loši. Naravno, Jokić i Janis su bili tu, dva različita uspješna igrača. Publika je vidjela da mogu da igraju svi - mali, veliki, debeli, mršavi, oni koji imaju i nemaju atletiku, a ono što je najbitnije - mi smo pobijedili", nasmijao se Pešić.