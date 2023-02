"Svima u hali je jasno kako smo mi ovo izgubili!" Zvezdin najlošiji meč pod Ivanovićem: Drugačije sa Kampacom, ali...

Pouzdani defanzivac Crvene zvezde je bio vrlo realan i istakao da je jasno zašto je njegov tim izgubio meč sa Albom.

Crvena zvezda Meridianbet je odlično odigrala jedno poluvrijeme, ali nije uspjela da održi nivo igre tokom cijelog meča i doživjela je poraz od Albe na svom terenu. Nakon tog bolnog poraza krilni košarkaš crveno-bijelih Stefan Lazarević istakao je da je svima jasno zašto je njegov tim izgubio ovaj meč.

"Čestitam Albi na pobjedi. Uvijek kada se držimo naših principa u igri igramo dobro i ostvarimo pobjedu. Sada se u drugom poluvremenu nismo držali tih principa i toga što nam je donijelo prednost u prvom dijelu. Prosto je jako, naša snaga i samopouzdanje u napadu ide iz odbrane. Kada smo im mi dozvolili da se oni razigraju bilo je teško uhvatiti priključak", iznio je svoj prvi utisak Stefan Lazarević.

Trener Duško Ivanović je poslije utakmice naglasio da je njegov tim previše pokušao da se fokusira na šut, a sa tim se slaže i pouzdani defanzivac.

"Šut je, relativno, diskutabilna stvar. Nekad će da krene, nekad ne. Znaju svi koji prate nas kako smo postizali rezultate koje imamo u Evroligi. Iz te odbrane bi došlo samopouzdanje za koji šut više, ali moramo od toga da krenemo", istakao je on, a onda se dotakao borbe za Top 8 koja je prilično teška poslije ovog rezultata.

"Nema šta, devet mečeva do kraja, imamo i dalje šanse. Ako možemo da pobijedimo svih devet ići ćemo da pobijedimo svih devet. Mislim da će nam biti jasno da svakoga možemo da pobijedimo kao što smo i dokazali uz poštovanje tog tipa igre."

U narednom meču protiv Bajerna vraća se i Fakundo Kampaco, što će svakako doprinijeti kvalitetu igre ovog tima na obje strane terena. Ipak, i bez Kampaca je jasno kako Zvezda može da pobjeđuje.

"Definitivno je to čovjek sa kojim dobiamo novu dimenziju u igri i u odbrani i u napadu. Sigurno će nam značiti, žao nam je zbog poraza, ali opet kažem imamo devet utakmica do kraja, ima itekako da se igra. To što nema Kampaca jeste sigurno uticalo u nekim momentima. Druga je dimenzija sa njim i totalno je drugačiji koncept kada je on tu sa nama i kada nije, ali opet ponavljam mislim da je svima u hali bilo očigledno zašto smo mi izgubili meč. Ponavljam, da krenemo od tih osnovnih stvari", podvukao je Lazarević.

Sada se ekipa okreće duelu sa Bajernom, a motivacije ovoj ekipi za taj meč ne nedostaje.

"Nema šta, treningom, pripremom za sljedeću utakmicu, zdravim mentalitetom za dalje, idemo u Minhen da probamo da pobijedimo. Nadam se da neće više biti kikseva, da ćemo biti zdravi i spremni da izguramo svaku tu utakmicu kako treba do kraja", završio je Lazarević.

