NBA liga se oglasila poslije skandala! Janis Adetokumbo varao na terenu i nije mu prošlo - ZVANIČNO JE PONIŠTENO!

Jani Adetokumbo napravio skandalozan potez i NBA liga je reagovala

Izvor: Profimedia

NBA superstar Janis Adetokumbo varao je u završnici utakmice Milvoki - Vašington Vizards i liga je reagovala na to. On je u posljednjim sekundama sam sa loptom otišao u reket protivnika, namjerno promašio da bi uhvatio loptu i da bi mu bio upisan skok neophodan za tripl-dabl učinak. Utakmica je bila pri kraju, njegovi Baksi su pobijedili, a Janisu Adetokumbu je u tom trenutku palo na pamet da očiglednom prevarom ostvari tripl-dabl. I ipak mu nije prošlo.

Prema informacijama portala "ESPN", Janisu je oduzet taj skok i to u skladu sa pravilima. Ona propisuju da je šut legitiman samo ako igrač ima namjeru da postigne pogodak. Nakon što je bilo očigledno da Grk nije htio da pogodi, on je to i lično priznao. "Razmišljao sam o poentiranju, ali u tim trenucima je ipak najbolje da zadržite loptu. Ali da, pokušao sam da odigram pametno i da na neki način 'ukradem' jedan skok."

Janis je tako završio meč sa 23 poena, 13 asistencija i devet skokova. Iako je mislio da je ostvario svoj četvrti tripl-dabl učinak ove sezone, ipak nije i ostaće na tri.

Pogledajte kako se ponio nekadašnji MVP i iznenadio mnoge: