HAOS U STUDIJU ZBOG JOKIĆA: Rekao da rasisti glasaju za Nikolu, a onda ga je čuveni NBA as poklopio (VIDEO)

Kendrik Perkins voli da ima "kontroverzna" mišljenja, ali sada je stvarno pretjerao.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nugget/instagram/officialnbabuzz

Pravi haos je nastao u studiju zbog Nikole Jokića. Rasprava oko toga ko će biti MVP regularnog dijela sezone ovoga puta prerasla je u pravi sukob, a sukobili su se Džej Džej Redik i Kendrik Perkins. Nekadašnji centar šampionske generacije Bostona Perkins redovno je u prošlosti kritikovao Jokića, dok ga je Redik u više navrata branio, a buru je izazvala izjava Perkinsa od prije nekoliko dana.

"Kada gledamo ko je sve osvojio MVP nagradu od 1990. godine, samo trojica njih nisu bili u Top 10 strelaca lige: Stiv Neš, Nikola Jokić i Dirk Novicki. Šta oni imaju zajedničko?", zapitao se Perkins.

Ono što im je zajedničko je da su bijelci, a to što je Perkins implicirao na rasizam i na to da navijači glasaju za Jokića jer je bijelac naljutilo je nekadašnjeg šutera Orlanda, Milvokija, Filadelfije, Klipersa, Pelikana i Dalasa.

"Želim samo nešto da kažem. Stivene ne želim da uvrijedim tebe ni "First Take". Mislim da je ova emisija jako vrijedna i čast mi je što sam svaki dan za ovim stolom, zaista jeste. Ali ono čemu smo upravo prisustvovali je problem sa emisijom. Kreiramo mišljenja koja u realnosti ne postoje. Implikacija da su bijeli glasači koji glasaju rasisti i favorizuju bijele igrače je problem", rekao je on, a Perkins mu je odmah upao u riječ.

"Ja nisam, ja nisam, ja nisam, ja nisam", ponavljao je jako glasno i uporno Perkins i na kraju povišenim tonom dodao: "Ja iznosim činjenice, to su činjenice!"

Ipak, nije htio da popusti Redik ni za pedalj: "Da, to si mislio! Svi znamo šta si mislio prije neki dan, svi znamo šta si mislio ovoga puta", završio je Redik ljutito, nakon čega je Stiven A. Smit prekinuo ovu raspravu.