Pet razloga zbog kojih PARTIZAN GAZI KA TOP 8 EVROLIGE! Oni prave RAZLIKU - Željko ima novo oružje i dvojicu LIDERA!

Partizan je pobjedom protiv Virtusa napravio veliki korak ka mjestu među osam najboljih u Evroligi.

Partizan ide ka plej-ofu Evrolige. Napravio je ogroman korak ka mjestu među osam najboljih timova pobjedom u Bolonji. Virtus je savladan, skor je popravljen na 15-12 i u slučaju trijumfa i u Milanu protiv Armanija bio bi još bliže cilju. Pokazao je srpski tim još jednom da umije da se izbori sa pritiskom i da dobije mečeve koji su "pod moranjem" za prolaz dalje.

Upravo su takvi bili dueli sa Albom, Virtusom, a tu spada donekle i duel sa timom iz Milana, prvenstveno zbog činjenice da ekipa Etorea Mesine ima male šanse za nastavak takmičenja (12-15) i da je jedan od konkurenata za prolaz. Treba dodati i da su oni pronašli formu i ritam poslije povratka nekih bitnih igrača, tako da se očekuje velika borba u četvrtak (20.30). Dok se čeka taj meč, vrijedi istaći heroje crno-bijelih iz prethodnog perioda.

Apetiti i navijača i igrača rastu, sezona ulazi u onaj završni dio kada se sve rješava. Slijedi uskoro i borba za trofeje, a pored Partizana i Crvena zvezda juri mjesto u Top 8. Kažite nam u anketi i šta vi očekujete u evroligaškoj trci.

Anketa Hoće li Partizan i Crvena zvezda proći u Top 8 Evrolige? Da, prolaze i Partizan i Crvena zvezda 5.88% (1)

Ne, ispadaju i Partizan i Crvena zvezda 0% (0)

Partizan prolazi, Crvena zvezda ispada 88.24% (15)

Crvena zvezda prolazi, Partizan ispada 0% (0)

DANTE EGZUM - VOĐA PARTIZANA!

Dante Egzum (27) bez sumnje je najkonstantniji igrač Partizana ove sezone. Od njega gotovo sve kreće kada je tim Željka Obradovića u pitanju. Sa visinom od 198 centimetara igra na poziciji plejmejkera, iako je po tome bliži krilu, nego organizatoru igre. Upravo je to jedna od njegovih najvećih vrlina. Ima ogromnu prednost u odnosu na druge plejmejkere, pa može da ih probije, može da igra na niskom postu, lako dolazi do obruča i teško ga je sačuvati. Vidjeli su to najbolje igrači Virtusa, upravo je Australijanac prelomio meč.

Kada je bilo najvažnije, na početku posljednjeg kvartala, u momentu kada je domaćin prišao na samo dva razlike (65:67), tada je Dante uzeo loptu. Imao je dva zakucavanja, iznudio je faul u napadu, pa potom ponovo poentirao i donio nedostižnih "+10" (65:75). Meč je završio sa 17 poena, i po sedam skokova, asistencija i tri ukradene lopte za indeks korisnosti 33. Dante je iks faktor ovog tima i to je dokazao bezbroj puta ove sezone. Prosjek u Evroligi mu je 13,3 poena, 2,8 asistencija i 2,5 skokova po meču, ukoliko popravi i šut za tri poena (37,9 odsto trenutno), biće još veća prijetnja za protivničke odbrane.

KEVIN PANTER - KAPITENSKI!

Kevin Panter (29) pokazuje svima zašto je kapiten crno-bijelih. Radi upravo ono što treba da radi igrač koji ima najveće povjerenje trenera. Uostalom, Obradovićev potez i davanje kapitenske trake najbolje o tome govori. Igra Amerikanac fenomenalno od početka 2023. godine. Kontroliše dešavanja na parketu, ne forsira previše i zna kada treba da uzme loptu i da šutira, a kada da radi za tim.

Upravo to je najveća razlika u odnosu na neke poteze koje je imao u prvom dijelu sezone kada je u nekim momentima previše forsirao šut. U Bolonji je započeo meč savršeno, dao 11 poena u prvoj dionici i tako dodatno rasteretio saigrače. Ubacio je 17 poena Virtusu i u samoj zavšnici, poslije jednog tajm-auta je ustao, okrenuo se ka klupi i glasno rekao saigračima "Rješavam ovo" i tako stavio do znanja da će lopta da bude u njegovim rukama u posljednjem minutu. Na kraju meča imao je i sukob sa Milošem Teodosićem. Srbin je faulirao Egzuma, a Kevin je "doletio" da odbrani svog saigrača i tako je pokazao zbog čega je jedan od lidera tima. Strasti su se brzo smirile, pa su se potom njih dvojica srdačno pozdravili.

DŽEJMS NANELI KONAČNO PRORADIO!

Čekao je Partizan strpljivo Džejmsa Nanelija (32) tokom cijele sezone i konačno ga je dočekao! Sada je prekaljeni šuter pokazao zašto ga je Obradović toliko želio. U posljednjih nekoliko mečeva "cijepa mrežice" kao od šale. Virtusu je "spakovao" 18 poena, u Splitu je dao trojku za pobjedu, a dvocifrene učinke imao je i u Kupu protiv Zvezde (19 poena), kao i protiv Bajerna (15) i Žalgirisa (10) u Evroligi. Djeluje da je "namjestio ruku".

Radi ono što najbolje zna, šutira i pogađa u visokim procentima. U Bolonji je bio skoro perfektan (7/8 za dva, 1/2 za tri), uz dvije asistencije. Njegova šuterska rapsodija tjera protivničku odbranu da više motri na njega, što otvara prostor i za saigrače. A, ukoliko i na sekund zaborave na Džejmsa, obično slijedi surova kazna u vidu poena. Sa ovakvim Nanelijem Željko i crno-bijeli dobili su još jedno važno oružje u napadačkom arsenalu.

ALEN SMAILAGIĆ I UMORNI MATIJAS LESOR

Alen Smailagić (22) pokazao je da na njega može da se računa. Matijasa Lesora (27) stigao je umor, primetno je to bilo na mečevima protiv Splita (2p, 4sk) i Virtusa (5p, 2sk) i s obzirom na ogromnu potrošnju i veliku minutažu koju je imao tokom sezone, nije toliko iznenađujuće. Upravo to na najbolji način koristi Smailagić i opravdava povjerenje Obradovića.

U prethodnih nekoliko mečeva Alen minutažu koristi na najbolji način, uz sve manje oscilacija u igri. Ono što svakako može da raduje i njega i crno-bijele jeste povratak samopouzdanja. Najbolji pokazatelj toga je šut za tri poena. Na Gripama je dao 13 poena, uz sedam skokova i 1/1 za tri poena. U Bolonji je dao devet poena, te imao četiri skoka, dvije asistencije i 2/3 za tri za skoro 20 minuta na parketu. Sa ovakvim partijama Partizan dobija novu dimenziju u igri, jer za razliku od dominantnog Francuza, Smailagić može da širi teren i da šutom za tri kažnjava protivničke odbrane.

Partizan čeka pakleni mart u Evroligi, uz derbi protiv Crvene zvezde u ABA ligi koji je ujedno i borba za prvo mjesto i prednost domaćeg terena. Zbog toga je za Obradovića i za tim neophodno da svako pruži doprinos, neki napadački, neki defanzivno, jer samo tako tim može da dođe do mjesta među osam najboljih. Sada je vrijeme da se pokažu...