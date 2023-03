Kobi je ovo znao, ali nažalost nije doživio! Suze same idu zbog Brajantove izjave: "Jedva čekam da čujem njegove riječi"

Pau Gasol je dobio veliku čast, njegov dres je povučen u Lejkersima, a zbog jedne izjave Kobija Brajanta sve je postalo još emotivnije...

Izvor: Profimedia

Pau Gasol proveo je u NBA 18 godina i za to vrijeme osvojio dva šampionska prstena zaredom sa ekipom Los Anđeles Lejkersa 2009. i 2010. godine. Od njih mu je ove godine ukazana velika čast i njegov dres sa brojem 16 je povučen iz upotrebe. Kobi Brajant je očekivao da se to desi još 2018. malo nakon što je i njegov dres stavljen pod svodove dvorane.

"Kada Pau ode u penziju, imaće svoj broj pod svodovima dvorane pored mog... Zaista se radujem danu kada će održati govor na centru terena pred svim navijačima koji su ga podržavali tokom godina. Biće to sjajna noć", izjavio je tada Kobi i zbog toga je sve ovo dobilo neku novu dimenziju, punu emocija i sjećaja.

Ceremonija povlačenja dresa se desila simbolično pred početak utakmice između Memfisa i Lejkersa, koju nije igrao Dža Morent i bila je veoma emotivna. Gasol nije mogao da zadrži suze nakon dirlljivog govora i pominjanja Brajanta. Tom događaju prisustvovalo je mnogo poznatih lica, porodica Bas koja godinama u vlasništvu drži Lejkerse, saigrač iz Čikaga Džimi Batler, Fil Džekson i Mark Gasol.

"Mambina" očekivanja ispunila su se pet godina kasnije i sada će u ekipi Lejkersa pored kultnog broja 24, van upotrebe za igrače biti i Gasolov dres. Veliko priznanje za španskog centra koji je za "jezeraše" igrao punih šest godina od 2008. pa sve do 2014. i prelaska u Čikago Bulse. On je karijeru okončao 2021. godine, a posljednju sezonu je odigrao za Barselonu, klub u kom je ponikao i afirmisao se kao igrač kod srpskog trenera Svetislava Pešića. Sa španskim klubom je u posljednjoj sezoni osvojio titulu u ACB ligi, ali nije uspio da dođe do trofeja Evrolige, pošto je u finalu doživio poraz od Efesa.