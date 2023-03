PARTIZAN IDE NA NOGE NAJBOLJEM TIMU EVROPE! Mesini NBA plej pokrenuo mašinu, ali Željkov "parni valjak" melje

Partizan i Olimpija Milano oči u oči! Duel dva tima u najboljoj formi u Evroligi, dvije ekipe koje svakom novom pobjedom idu na gore, a ko će pobijediti? Nije sigurno, ali je sigurno da će meč biti spektakularan.



Od 20:30 gledamo derbi Evrolige. Sastaju se dva tima u najboljoj formi u elitnom takmičenju, a jedan od njih je Partizan. Crno-bijeli nakon velike pobjede u Bolonji nad Virtusom nastavljaju italijansku turneju, a sljedeća stanica je Milano.

Olimpija koju su mnogi otpisali u jednom momentu angažovanjem Timotija Luvavua i Šabaza Nejpijera uspjela je konačno da skupi svoje redove i da iskaže kvalitet za koji smo svi znali da postoji. Ipak, djeluje da joj sada dolazi najteža utakmica u posljednja dva mjeseca.

Partizan je trenutno na fantastičnom šestom mjestu u Evroligi sa 15 pobjeda i 12 poraza, dok rival nema pravo na grešku. Italijanski velikan ima 11 pobjeda i 15 poraza i svaka nova pobjeda daje novu nadu izabranicima Etorea Mesine da mogu da dođu do Top 8!

PARNI VALJAK MELJE!

Partizan je izgubio kod kuće od Fenerbahčea 97:94 i to im je jedini poraz u Evroligi od 27. januara. Tada su dobili Crvenu zvezdu u "Pioniru" 79:78 i od ekipe koju su mnogi već vidjeli daleko od plejofa postali najopasnija sila Evrolige. Savladali su nakon Zvezde Asvel (92:71), Žalgiris (88:74), Bajern (82;71), pa su se poslije poraza u derbiju u kupu i poraza od Fenerbahčea uzdigli i savladali Albu (88:74) i Virtus (88:79).

Uzdigli su se od tada do lagodne pozicije u gornjem dijelu tabele, uspjeli su da nižu pobjede, ali ne samo to. Kliknulo je nešto u igri crno-bijelih, Kevin Panter se smirio i prestao da forsira, Dante Egzum počeo nemilosrdno da kažnjava svoju fizičku nadmoć nad bekovima Evrope, Džejms Naneli je počeo da pogađa, a domaći igrači poput Uroša Trifunovića i Alena Smailagića uspjeli su da u potpunosti nađu svoje uloge i zablistaju. Naravno i Aleksa Avramović je uspio da zablista na momente, a samo još on u punoj formi nedostaje da vidimo ovaj Partizan na 100 odsto mogućnosti.

Ipak, ništa još nije gotovo. Iako skor 15/12 djeluje sjajno, to je zapravo samo pobjeda više od Žalgirisa koji je trenutno na devetom mjestu, a osim toga raspored crno-bijelih teško da je mogao biti gori. Slijedi derbi u ABA ligi, a onda mečevi sa Efesom, ekipom Budućnosti, Olimpijakosom, Cedevita Olimpijom, Barselonom i Realom... Zato je svaka pobeda sada zlata vredna!

NAJBOLJA EKIPA EVROPE - ODJEDNOM SVE ŠTIMA!

Od tima koji je cijele sezone bio vrlo blijed, koji je pružao partije daleko ispod renomea igrača koje posjeduje tim Olimpije iz Milana postao je odjednom najopasnija ekipa Evrope. Imaju pet pobjeda zaredom u Evroligi, a osim kiksa protiv Breše u kupu zaređali su devet pobjeda od meča sa Trentom 29. januara i sada jure desetu.

Sve je krenulo od pobjede nad Baskonijom na svom terenu (89:83) kada je zablistao Timoti Luvavu, potom su savladali Crvenu zvezdu 74:68, a tada je lider bio Bili Beron, da bi u meču sa Panatinaikosom 78:76 Brendon Dejvis i Šabaz Nejpijer donijeli trijumf. U duelu sa Olimpijakosom pregažena je tada najbolja ekipa Evrope 83:62 uz fantastičnu partiju Bilija Berona, a u gostima kod Valensije Šabaz Nejpijer vodio tim do pobjede 88:84.

Jasno je da ne samo da je Olimpija proradila, već je proradio cijeli tim. Svaki meč iskoči neko drugi, a redovno se desetak igrača upiše u listu strijelaca i svi daju svoj doprinos. Da je malo ranije uhvaćena ovakva forma ne bi bilo govora o propuštanju Top 8, ali je sada pitanje da li je kasno upaljen motor u Milanu? Ukoliko Partizan pobijedi, to će svakako biti tačno, ali ukoliko tim Etorea Mesine "skine skalp" i nevjerovatnoj ekipi Željka Obradovića svi timovi koji trenutno drže mjesto koje vodi u četvtfinale treba da računaju da će jednu od tih pozicija "oteti" Olimpija.

KAKO JE BILO PROŠLI PUT?



Na prethodnom meču ova dva rivala u prvom dijelu Evrolige slavila je ekipa iz Italije 80:75. U Beogradu je Partizan tražio poene ispod koša pa su tako najefikasniji bili Zek Ledej sa 23 i Matijas Lesor koji je uz 12 poena imao i 10 skokova, ali jednostavno nije bilo dovoljno raspoloženih u ekipi Željka Obradovića,

Sa druge strane bilo je sasvim dovoljno raspoloženih pa je Ševon Šilds ubacio 25, Brendon Dejvis 15, Kevin Pangos 12, a Bili Beron 10 poena. Sada djeluje da je sa obje strane mnogo igrača u odličnoj formi i jedno je sigurno, gledaćemo fantastičan meč. Ali igrači Partizana imaju i dodatni motiv, a to je da svom treneru za 63. rođendan poklone najlepši poklon - pobjedu!