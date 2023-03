DUŠKO RAZDVOJIO ARGENTINCE I DOBIO PRVAKA EVROPE! Ovako je pao Efes - tri odluke presudile

Crvena zvezda je savladala Efes i tak se vratila u trku za Top 8, a neke neočekivane odluke Duška Ivanovića prelomile su meč.

Crvena zvezda je savladala Efes na svom terenu 94:75 i tako se vratila u igru za plasman u Top 8. Pao je prvak Evrope, koji jeste došao izuzetno oslabljen bez Vasilija Micića i Šejna Larkina, ali je tim Ergina Atamana i pored toga bio popunjen na svim pozicijama.

Takođe pobjeda od 19 poena razlike ne samo da donosi veliko samopouzdanje timu uzdrmanom porazima u Evroligi i kiksom u ABA protiv Cibone, već to znači da je u međusobnom skoru srpski predstavnik bolji od turskog u nekom eventualnom "krugu" na kraju regularnog dijela sezone.

Crveno-bijeli su zaigrali onako kako se od njih očekuje, navijači su ih nosili od pobjede, a na ovom meču smo vidjeli nešto što je djelovalo izgubljeno u igri tima Duška Ivanovića.

1 - LOPTA POD KOŠ

Ognjen Dobrić je izgubio loptu u prvom napadu Crvene zvezde, a u drugom je Ben Bentil odigrao leđima ka košu i ponetirao. U trećem takođe. Dobrić je potom dao trojku, a onda prodorom ponovo poentirao. A uz zvuk sirene za kraj prve četvrtine dodao je loptu do Hasana Martina koji je ubacio loptu u obruč za 25:20 na kraju prvog perioda igre. Da, Zvezda je ponovo gurnula loptu pod koš.

Poslije 41 trojke u meču sa Cibonom i previše šutnutih trojki u duelima prije toga, konačno se ponovo uspostavila ravnoteža u igri crveno-bijelih. Bentil i Mitrović su ubacili po 10, Petrušev 7, Kuzmić 5, a Martin ta 2 poena i to je bilo dovoljno za pobjedu. Ne samo da su centri doprinijeli poenima, već su stvorili i dovoljno šansi da bekovi isprave svoje greške. Vjerovatno ključni statistički podatak na meču je bio to što je Zvezda imala 16 poena iz druge šanse, a Efes samo dva. To znači da su Mitrović, Bentil. Kuzmić i Martin uspjeli ne samo da uhvate ofanzivne skokove i omoguće druge napade svom timu, već su spriječili da Efes poentira na isti način. Svi znamo da su Vildoza, Kampaco i Nedović glavne karike ovog tima, ali to jednostavno nije dovoljno, unutrašnja linija mora prije svega da zaštiti obruč i reket da bi se pobijedilo. A ovoga puta to se desilo. Evo slike koja objašnjava koliko je to bitno, kada ekipa šutira za dva iz ovih pozicija, rezultat ne može da izostane:

2 - TRANZICIJA

Zvezda je iz izgubljenih lopti Efesa uspela da ubaci čak 18 pona i to je dalo novi polet ovom timu. Kampaco je prije svega imao koristi od ovoga jer je nekoliko puta sam povukao kontru i izveo je do kraja. Vidjelo se koliko je čvrst u kontaktu i na obruču, koliko je brz u prenosu lopte i ako tim Duška Ivanovića bude krao lopte kao protiv Efesa mogu se redovno očekivati ovakve partije sjajnog Kampaca. Na kraju je Kampaco meč završio sa 22 poena, a čak 8 je došlo iz samog srca reketa. Protiv Cibone nije ubacio ni jednu dvojku i to dovoljno govori o bitnosti tranzicije za ovaj tim.

3 - RAZDVOJENI ARGENTINCI

Mogu li Kampaco i Vildoza zajedno? Ponekad to izgleda impresivno, ponekad i ne, a na ovom meču je Duško Ivanović riješio da ih razdvoji. Vildoza je počeo meč, a onda ga je poslije pet i po minuta zamijenio Kampaco. U drugoj četvrtini je Kampaco igrao šest minuta, pa ga je zamijenio Vildoza i zajedno su odigrali samo period od 18. minuta do posljednjih 30 sekundi poluvremena - minut i po. U drugom poluvremenu ista pjesma - počeo Kampaco, Vildoza ušao nakon pet minuta, Posljednji period je na parketu počeo Vildoza, Kampaco ga je zamijenio poslije minut i po, a onda smo vidjeli suprotnu izmjenu na 4:33 do kraja.

Tek kada je Ognjen Dobrić izašao da ustupi mjesto Kampacu na 2:38 do kraja opet smo vidjeli Argentince zajedno na parketu i Zvezda je sa njima na parketu završila meč. Sveukupno, jedva da su nešto preko četiri minuta zajedno proveli na parketu i to je izgledalo odlično za obojicu. Na kraju je Vildoza igrao 20 minuta, Kampaco 24 i ovo bi mogao da bude recept za naredne mečeve. Tako funkcionišu u reprezentaciji i onaj koga krene ostaje duže na parketu, kao što je bio slučaj i sada protiv Efesa. Da li će tako biti i nadalje? Vidjećemo već u petak u Atini, kada Crvena zvezda ponovo nema pravo na grešku. Igra protiv već prežaljenog Panatinaikosa, ali to ne treba da zavara.