TUČA NA MEČU DENVERA, A JOKIĆ SE "SAKRIO" Srbin jedini nije učestvovao u haosu (VIDEO)

Pogledajte kako je došlo do sukoba na meču Denvera i San Antonija.

Izvor: Youtube/Chaz NBA/printscreen

Nikola Jokić je napravio novi tripl-dabl, ali Denver je doživio poraz na gostovanju San Antoniju. Bila je to pomalo smušena partija Nagetsa, koji kao da su po dolasku u Teksas, na teren jednog od najslabijih timova ove sezone, mislili "lako ćemo", pa su ponekad čak bili i pomalo arogantni. To se posebno odnosi na Majkla Portera Džuniora koji je odigrao očajnu utakmicu, ali je i pored toga uspio da bude u centru pažnje.

Treći najplaćeniji igrač Denvera imao je samo sedam poena, ali i jednu tuču, ako se to piše u statistiku. Sve se dogodilo sredinom treće četvrtine kada je Porter moćno zakucao u koš Spursa za 79:85, da bi posle toga htio da "proslavi u lice" Zeka Kolinsa.

To se nimalo nije dopalo košarkašu San Antonija koji je želio da odbrani čast, pa je odmah krenuo da se obračuna sa "provokatorom" Porterom. Stigao je do njega na polovini terena, malo su se gurali glavama, a onda su se očekivano uključili i ostali igrači San Antonija i Denvera nakon čega se situacija tek zakuvala, pa su sudije morale da razdvajaju košarkaše da ne bi došlo do opšteg haosa.

Interesantno, najudaljeniji od čitave scene bio je Nikola Jokić. Dobro znamo da i srpski košarkaš "zna da zakuva", pamtimo njegove duele sa Morisom, Hauardom i Grinom, ali ovoga puta je bio neutralni posmatrač, čak se nije uključio ni da razdvaja Portera i Kolinsa, vjerovatno jer mu je i Majkl Maloun tražio da bude što dalje od incidenata. Ipak je najvažniji igrač...

Pogledajte gužvu na meču Denvera i San Antonija!