"JA U PARTIZANU? NE, NIJE TO ZA MENE!" Kalinić neće obući crno-bIJelo: Neki su to uradili, ja ne mogu!

Nikola Kalinić govorio je o mogućnosti prelaska u Partizan i objasnio je da se to neće desiti u budućnosti pošto je igrao za Crvenu zvezdu.

Nikola Kalinić je u kratkom intervju za "Basket Njuz" odgovarao na brojna pitanja koja kruže oko njega prethodnih nedjelja, kao i na pitanje da li bi nekad prešao u Partizan. Kalinić je na to pitanje odgovorio da da se to neće desiti, ali da nema ništa protiv ljudi koji bi to učinili. "Ne. Nije to za mene, to nije moj način. To je tako. Neki momci su to uradili. Znam da se Miroslav Raduljica vratio u Srbiju da igra za Zvezdu, ali ne vidim sebe da to radim", rekao je Kalinić.