IMAMO BLOKADU, ALI TO NIJE BIO SLUČAJ PROTIV PARTIZANA: Zvezda izgubila, a Nedović je optimista

Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Nemanja Nedović nije mogao da igra u drugom poluvremenu kada je njegova ekipa "potonula" protiv Partizana.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Nedović je doživio povredu na meču Evrolige protiv Panatinaikosa prethodnog petka, međutim stisnuo je zube i pokušao je da odigra "vječiti" derbi. Uspio je da izdrži desetak minuta prije nego što je signalizirao Dušku Ivanoviću da je u bolovima, tako da je Crvena zvezda morala da odigra bez njega u nastavku - i recept je bio isti kao i u Atini. Zvezda je ispustila veliku prednost, međutim Nedović ne vidi sličnost između dvije utakmice.

"Sve zavisi od treninga i rada na treningu i psihologije. Imamo blokadu, ali to nije bio danas slučaj i odigrali smo dobro, u skladu sa našim mogućnostima, i to je to. Mi ćemo biti spremni kad to bude najbitnije", rekao je Nedović posle utakmice za "Sportklub" i bez obzira na poraz, ne gubi nadu.

"Mi smo dobro ušli u meč i kontrolisali smo prvo poluvrijeme. Poslije toga Dobrić i ja nismo mogli da igramo, a na sve to u četvrtoj četvrtini je i Kampaco dobio petu ličnu i rotacija je bila skraćena... Teško je igrati u ovakvoj atmosferi pred toliko navijača. Ponosan sam na svoju ekipu i šta god da se desilo do kraja ove lige mislim da možemo da pobijedimo bilo koga i na njihovom i na našem terenu", naslasio je Nedović.

Što se tiče povrede, igrač Crvene zvezde je ispričao da je pokušao da odigra sve do trenutka kada nije mogao da stisne nogu, tako da nije mogao da prognozira da li ga čeka pauza, ali je bez obzira na sve i dalje samouveren: "Nema veze što se ne pitamo za prvo mjesto, možemo bilo koga da pobijedimo i kod kuće i na strani".

Sličnu izjavu dao je i njegov trener Duško Ivanović koji je na konferenciji za medije bio vrlo kratak, ali nije klonuo duhom poslije novog poraza i naglasio je da "zna da će pobijediti Partizan, a to znaju i oni".