Zvezda odgovorila Petroviću! Stigla reakcija iz Beograda i novo saopštenje: "Prijatelji iz Zagreba, dogovorite se!"

Crvena zvezda odgovorila je saopštenjem na tvrdnje čuvenog Hrvata Ace Petrovića.

Izvor: MN PRESS

Nastavlja se serija saopštenja poslije izjave koja je uzburkala region. Franjo Arapović rekao je da je "Crvena zvezda za 800.000 evra kupila licencu Evrolige od Cibone". Odmah poslije toga uslijedilo je saopštenje srpskog tima u kom su spomenuli i Acu Petrovića, pa se onda javio i čuveni Hrvat koji tvrdi da se u toj objavi potkrala velika greška. Sada se ponovo oglasio tim sa Malog Kalemegdana.

Stiglo je novo saopštenje kluba. "Crvena zvezda Meridianbet ulaže velike napore kako bi u svojim saopštenjima bila precizna uz upotrebu činjenica, jasno i precizno. Nismo ni najsrećnijii što ih u posljednje vrijeme ima puno, jer publika želi da gleda košarku, a ne saopštenja. Međutim, na poluinformacije, neistine kojih je bilo mnogo prethodnih dana, nikada nećemo ćutati i odgovorićemo svaki put", navodi se na početku teksta.

Potom se obraćaju direktno nekadašnjem treneru i predsjedniku Cibone i napisali da "dostavljaju precizne podatke" oko perioda iz 2014. godine kada je Cibona osvojila titulu na fajnal-foru u srpskoj prestonici.

U vrijeme F4 ABA lige u Beogradu funkciju predsjednika kluba obavljao je Ivica Lovrić, a od 30.06.2014. godine bez ikakvih ovlašćenja do imenovanja Ace Petrovića.

Aleksandar Petrović, zvanično sa funkcijom se vratio u KK Cibona 04.08.2014.godine u ulozi sportskog direktora kluba na poziv nekadašnjeg gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, a službeno je postao i predsjednik kluba na Vanrednoj Skupštini kluba 29.09.2014.godine.

Poslije tih podataka se saopštenje nastavlja. "Zato najljepše molimo naše sportske prijatelje iz Zagreba da se prvo lijepo dogovore, sa kime smo to mi mogli i kada da imamo sastanak i ručak u Ljubljani za početak, i kako smo to mogli mimo Evrolige da napravimo bilo kakav dogovor? U međuvremenu, uspjeli smo i da saznamo kako se Franjo uz pomoć dvojice drugara “prisjetio” svega prije dva dana, a prošlo je 10 godina. Jedino što su zaboravili da mu jave je da je odustajanjem KK Cibona, mjesto u elitnom takmičenju prvo vraćeno Evroligi, pa je ta organizacija odlučila da predstavnik u takmičenju bude prvoplasirani u regularnom dijelu sezone – KK Crvena zvezda, i to dva mjeseca kasnije! Zato očekujemo da će na ovakve neistinite izjave reagovati i Evroliga organizator takmičenja, jer KK Crvena zvezda ne želi na bilo koji način više da učestvuje u ovom blatu koje neki drugi kreiraju", zaključuje se u tekstu.

