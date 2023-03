PARTIZAN ULAZI U PAKLENU ZAVRŠNICU - KREĆE OD NAJBOLJEG! Borba za Top 8, meč koji se PAMTI i 4 rezultata koja prati!

Partizan dočekuje Olimpijakos i nastavlja trku za Top 8 Evrolige.

Partizan hoće u Top 8 Evrolige. Trenutno drži poziciju koja vodi u četvrtfinale sa skorom 16-13 i želi da se zadrži u toj grupi. Da bi u tome uspio moraće da ostvari najmanje još dvije pobjede u preostalih pet mečeva, prvi zadatak ujedno je i najteži. Duel sa trenutno najboljim timom u eliti - Olimpijakosom. Grci su na skoru 21-8 i ne žele da prepuste tron.

Tim Željka Obradovića pokazao je više puta ove sezone da se ne predaje ni protiv koga, posebno kada igra kod kuće. Dvorana je rasprodata i oko 20.000 navijača biće tu da pruži podršku ekipi. Samo četiri tima slavila su u "Areni" ove sezone u Evroligi (Fenerbahče, Crvena zvezda, Valensija i Armani). To je najbolji pokazatelj snage domaćeg terena crno-bijelih.

Upravo bi to mogao da bude i jedan od ključnih faktora za plej-of. Činjenica da srpski tim igra četiri od pet mečeva kod kuće. Kreće od Olimpijakosa, pa onda dolaze Real Madrid i Barselona, pa slijedi put u Monako i onda u posljednjoj rundi u Beograd stiže Panatinaikos. Slijedi paklena završnica i tri nedjelje koje rješavaju sve dileme.

KAD I GDJE SE IGRA?

Meč protiv Olimpijakosa igra se u beogradskoj "Areni" i počinje od 20 časova.

GDJE JE PRENOS?

Prenos utakmice je na "Sport klubu", ali kao i uvijek tekstualni prenos utakmice možete da pratite na MONDU.

KO SUDI?

Meč u Areni sude Robert Lotermozer (Njemačka), Emin Mogulkoč (Turska) i Gitis Vilijus (Litvanija).

OVE MEČEVE ĆE PARTIZAN PRATITI!

Dok bude u "Areni" igrao svoj meč sa Olimpijakosom, tim Partizana osluškivaće i dešavanja sa preostala četiri meča koja se igraju u slično vrijeme. U pitanju su rezultati Žalgirisa, Valensije, Armanija i Virtusa. Nada će se porazima sva četiri tima.

Žalgiris gostuje Fenerbahčeu (18.45 časova), Valensija igra u Monaku (19h), u Bolonju dolazi Real, a Olimpija dočekuje Bajern (21h). Sva tri tima su u borbi za plej-of, Litvanci su na skoru 15-14, Španci na 14-15, a oba tima iz Italije na 13-16. Treba dodati i da su pobjede Crvene zvezde protiv Baskonije i trijumf Albe protiv Efesa pomogli crno-bijelima i ekipama koje se bore za prolaz.

NAJBOLNIJI PORAZ I STATISTIKA?

Partizan i Olimpijakos odigrali su 10 mečeva dosad i šest puta slavili su crveno-bijeli iz Grčke. Samo jednom je to bilo u Beogradu, 2007. godine u "Pioniru" (92:84), pošto je jedan od tih trijumfa tim iz Atine ostvario na Fajnal-foru 2010. godine u polufinalu, što je ujedno i jedan od najbolnijih poraza u istoriji crno-bijelih. Treba istaći i da to znači da je Partizan tri od četiri pobjede ostvario kod kuće i uspijevao je da odbrani svoj teren, pokušaće to još jednom da učini.

Kada je statistika u pitanju, biće ovo duel dva tima koja su među najboljima u napadu. Olimpijakos je treći (84,7 poena po meču), Partizan je odmah iza (84,5). Međutim, ono što je glavna razlika jeste da su Grci najbolji defanzivni tim koji prima 75,7 poena po meču, dok su crno-bijeli na 14. poziciji sa 82,5 i jasno je da će odbrana da bude ključ u ovom okršaju. Uz to će se velika borba voditi u skoku, jer oba tima imaju sjajne i snažne igrače u reketu. Još jedan segment koji bi mogao da bude važan jesu asistencije, tim iz Pireja je po tome na prvoj poziciji (22 po meču), a srpski tim je 16. sa 14,3 po utakmici.