Obradović popustio - Amerikanac se vraća u tim poslije haosa! Igraće u Evroligi, sa njim napadaju treće mjesto!

Majku Džejmsu istekla je suspenzija i biće u timu Monaka za naredne utakmice.

Izvor: MN PRESS

Majk Džejms vraća se u ekipu Monaka. Jedan od najboljih igrača u Evroligi bio je suspendovan od strane kluba zbog "kršenja internih pravla" i nije igrao na nekoliko mečeva. Djeluje da je sve kulminiralo poslije sukoba sa Sašom Obradovićem. Navodno je poslije toga imao i neke izlaske u noćne klubove u momentima kada nije imao dozvolu za to i da se tamo napio sa Dvejnom Bejkonom iz Panatinaikosa.

Sada su i klub i Amerikanac sve to ostavili iza sebe i odlučeno je da se on vrati u tim i da ponovo zaigra.

"Sa zadovoljstvom obavještavamo sve da je riješen problem unutar tima koji je doveo do suspenzije. Menadžment kluba odlučio je da vrati Majka u tim i on je ponovo dio grupe i učiniće sve da pomogne ekipi da dođe do zacrtanih ciljeva", navodi se u saopštenju.

Džejms je zbog suspenzije propustio prethodnih pet utakmica, dvije u Evroligi (protiv Baskonije i Virtusa), dvije u francuskom šampionatu (protiv Roana i Le Portela) i jednu u Kupu (protiv Pau Orteza). Interesantno je da je svih pet mečeva Monako dobio i bez njega. Već danas, u petak uveče, Monako dočekuje Valensiju i ostaje da se vidi hoće li on biti u sastavu. Ove sezone prosječno bilježi 16,8 poena, 4,7 asistencija i 3,5 skokova po meču.