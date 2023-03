Pustite pobjedu, reći ću vam šta je najbitnije! Željko obrisao parket Arene najboljim timom Evrope, pa objasnio kako!

Željko Obradović je objasnio kako je njegov tim stigao do pobjede!

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Partizan je savladao najbolji tim Evrolige Olimpijakos na svom terenu, a trener Željko Obradović je mogao samo da bude zadovoljan igrom svog tima nakon meča.

"Pobijedili smo lidera Evrolige koji igra odličnu košarku. Imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni osim trećoj četvrtinom gdje smo imali neke probleme. Ključ je bio da dijelimo lopte, uvijek smo tada imali dobre šuteve. nekada smo promašivali, ali smo imali mnogo dobru selekciju šuta. Hvala ljudima Partizana za još jednu nevjerovatnu noć", rekao je na startu Obradović.

Upitan je da li je ovo kvalitet igre koji garantuje mjesto u Top 8, ali na to nije dao odgovor. "Ne znam da li je, znam da sam zadovoljan kako smo odigrali meč. Imali smo neuobičajeno mnogo treninga zbog toga što nismo igrali protiv Budućnosti, dao sam tri dana momcima da se osvježe i to je očigledno prijalo. Takođe nije normalno njihovih 0/12 za tri poena", dodao je on, pa nastavio:

"Oni su imali fenomenalan procenat za dva poena, neki nesporazumi u odbrani su doveli do nekih zakucavanja. Pretrčali su nas par puta zbog konfurzije u napadu, ali je nemoguće igrati 40 minuta maksimalno koncentrisano. Čestitke igračima, velika potrošnja, velika energija."

Jedan od najvećih kandidata za najboljeg igrača ove sezone u Evroligi Saša Vezenkov imao je meč za zaborav, a Obradović je objasnio kako ga je zaustavio.

"Jeste, sigurno dečko koji je veliki kandidat za MVP. Igrali smo na njemu timsku odbranu, Skroman momak koji je predan košarci i zbog toga igra kako igra. Neke lake poene smo primili jer smo mnogo insistirali na njemu. Ja sam i rekao, kad god smo imali protok lopte dobar sa tri-četiri pasa uvijek smo imali dobar šut", objasnio je on, a onda se dotakao i partije Janisa Papapetrua:

"Pa sigurno da je motivisan, igrao je u Olimpijakosu i Panatinaikosu, sigurno je njegova motivacija bila specijalna. Radi se o kvalitetnom čovjeku i igraču. Ovaj program koji igramo je specifičan i nama je u prvom planu da dobijemo sljedeću utakmicu. A biće drugačija i specifična."

Dante Egzum je uspio da svojom trojkom u najbitnijim momentima prelomi meč, a pohvalio je i njega strateg crno-bijelih.

"On ima tu skočnost koja je nevjerovatna i prvi korak i po tome se razlikuje od ostalih igrača, On to koristi, igrao je izvanredno, imao je i dvije prilično velike gluposti, ali i to je dio igre. Aleksa je odigrao fantastično, imao je valjda dva poena, ali agresivnost na lopti i pametna igra u napadu je mnogo važna. Mene više od pobjede raduje što igrači apsolutno niko od njih nije sebičan... Nisu sebični i to je suština ove igre.Da igraš za tim, da znaš da je to najvažnije i da je to najbitnije", završio je najbolji trener Evrope.

(MONDO)