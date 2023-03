SAKRAMENTO JE OVO ČEKAO OD PEĐE I DIVCA! Kingsi poslije 17 godina u plej-ofu, prekinut NAJGORI niz američkog sporta

Ekipa za koju su mnogi u Srbiji počeli da navijaju zbog Stojakovića i Divca "dohvatila" je plej-of prvi put još od vremena... Stojakovića i Divca.

Izvor: Profimedia

Sakramento je prethodne noći razbio Portland 120:80 i tako došao do "zlata vrijedne pobjede". Kingsi su ovim trijumfom obezbijedili mjesto u plej-ofu na šest kola prije kraja regularnog dijela sezone, čime su prekinuli crni niz kakav američki sport ne pamti. Vjerovali ili ne, ali punih 17 godina Sakramento nije uspio da dođe do doigravanja što je najduži post u najvećim američkim sportovima (hokej, američki fudbal, bejzbol i košarka).

Klub za koji su mnogi u Srbiji navijali zbog Peđe Stojakovića i Vlade Divca, još od njihovog vremena nije osjetio čari "postsezone". Posljednji put su još u sezoni 2005/06 igrali u plej-ofu, a u toj sezoni su Divac i Stojaković već napustili Kingse. Tadašnju četu trenera Rika Adelmana je u prvoj rundi izbacio San Antonio 4-2. Primjera radi, za tu ekipu igrali su Bred Miler, Ron Artest, Majk Bibi, Kevin Martin, Džejson Mart, Fransisko Garsija... Dakle, sve košarkaši koji su davnih dana postali penzioneri, pa su navijači Kingsa baš morali da se strpe.

Moralo je da prođe mnogo sušnih godina, sve do sezone u kojoj je trener Majk Braun uspio da "posloži" ekipu. Predvodi je naravno fantastični Dieron Foks, koji igra košarku karijere, dok je tu i odlični Domantas Sabonis, iskusni Harison Barns, kao i Kevin Hurter i Kigan Marej, igrači koji imaju vrlo važnu ulogu tokom čitave sezone.

Ako na to dodamo i Malika Monka i Treja Lajlsa dobijemo zaista vrlo zahvalnu ekipu koja je prije svega dobro vođena, a koja je takođe iskoristila i blagu krizu Zapada da napravi plasman u plej-of i to sa vrlo visoke pozicije.

Kako sada stvari stoje, Kingsi će sa trećeg mjesta u plej-of, gdje ih prema aktuelnom stanju na tabeli čekaju Voriorsi, međutim mnogo toga može da se promijeni do kraja. I dalje imaju šansu da preskoče Grizlise na drugom mjestu, dok je moguće i mnogo promjena ispod njih. Timovi od četvrtog do desetog mjesta su u "tri pobjede", tako da vjerovatno do posljednjeg dana nećemo znati potpuni izgled kostura.