Derbi regularnog dijela sezone: Borac će pokušati da prekine sjajnu seriju Širokog

Treneri Borca i Širokog, Zoran Kašćelan i Ivan Velić, nadaju se pobjedi u derbiju dosadašnjeg dijela sezone u košarkaškoj ligi Bosne i Hercegovine, koji se igra u subotu 19.00 na "Pecari".

Pred ljubiteljima bh. košarke je derbi utakmica 20. kola između dvije najbolje ekipe u regularnom dijelu sezone - Širokog i Borca iz Banjaluke.

Tim Zorana Kašćelana je ostvario 16 pobjeda i samo tri poraza, dok su hercegovački košarkaši ove sezone ostvarili maksimalan učinak - svih 19 trijumfa.

"Rezultati obje ekipe pokazuju s pravom da je u pitanju derbi čitavog regularnog dijela sezone, fantastičan skor od 19-0 koji ima Široki je dokaz prije svega kvaliteta i velikog iskustva igranja ABA 2 lige i isto tako domaćeg prvenstva. Mi putujemo u Široki Brijeg da iskoristimo svaku priliku koja nam se ukaže, njihova prednost je iskustvo Ive Ivanova, Mislava Brzoje, Filipa Kraljevića i motora ekipe kao što su Dešon Najt i Emanuel Litl. Naš adut je energija, mladost, trčanje, veća želja i vjerujem da ćemo pružiti dobar otpor i ako nam se ukaže prilika, prihvatićemo je i iskoristiti na najbolji mogući način. Isto tako, ova utakmica ne bi trebalo znatno da utiče na konačan plasman u samoj završnici ali može biti odlična uvertira za derbi sa istim protivnikom, koji igramo kroz desetak dana u četvrtfinalu ABA 2 lige", rekao je Kašćelan za MONDO.

Crnogorski stručnjak prezadovoljan je dosadašnjim ostvarenim rezultatima banjalučke ekipe, ali i poručio da crveno-plavi neće stati u završnici.

"Generalno smo jako zadovoljni sezonom, uz velike promjene koje smo doživjeli i znatno manji budžet, nekoliko igrača je napravilo pravi iskorak, pa je Borac iznad očekivanja kad su u pitanju rezultati. Sigurno je da se nećemo zadovoljiti sa postojećim već ćemo se boriti za što je više moguće, a jasniju sliku ćemo imati poslije sutrašnje utakmice", dodao je on.

Kapiten Banjalučana Srđan Gavrić je istakao da će Borac u Širokom Brijegu dati maksimum u namjeri da stigne do pobjede.

"Očekuje nas jako zahtjevna utakmica protiv prvoplasirane ekipe Širokog. O kakvoj se ekipi radi dovoljno govori to da nemaju nijedan poraz u nacionalnom prvenstvu. Međutim, i mi imamo kvalitet i ne idemo s bijelom zastavom. Daćemo sve od sebe i pokušati da ostvarimo pobjedu", rekao je Gavrić.

Šef struke ekipe sa "Pecare" Ivan Velić takođe je svjestan rezultata koje su njegovi košarkaši ostvarili ove sezone u kojoj nisu osjetili gorčinu poraza, pa u skladu s tim se nada novom trijumfu.

"Lijep jedan niz je iza nas. Nadam se da ćemo ga produžiti i doći do još jedne pobjede, ali biće teško. Borac je jedan od težih protivnika što se tiče prvenstva BiH i ABA 2 Lige. Oni imaju izuzetan roster, veliku širinu i dobar kvalitet. Mi imamo nekih problema konstatno i to je jedino što me brine. Iz raznoraznih razloga nismo mogli u kontinuitetu dobro trenirati, a mi kada dobro treniramo dobro i igramo. Očekujem veliku podršku naših navijača da dođu i podrže ove momke do još jedne pobjede", rekao je Velić.

As Širokobriježana Filip Kraljević naglasio je da očekuje punu dvoranu "Pecara" i da je uz podršku navijača puno ljepše igrati.

"Možemo reći da je ovo utakmica između najbolje dvije ekipe u ligi. Samim time očekujem jednu tešku i uzbudljivu utakmicu. Ekipa Borca je mlada, igraju sa jako puno energije, odlično trče i imaju odličan napadački skok. Na nama je da taj skok zatvorimo, odgovorimo na energiju i mislim da ako to napravimo uz onaj kvalitet koji imamo da ćemo biti jako blizu da utakmicu usmjerimo tamo gdje želimo. Naravno pozvao bih i navijače da nas dođu podržati. Vidjeli smo na turniru ABA 2 lige kako to sve ljepše izgleda kada su navijači s nama, zato ovo je ipak derbi i ja se nadam da će navijači doći u velikom broju", rekao je Kraljević.