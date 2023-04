"PARTIZAN? LJUDI PRVO NA TO POMISLE!" Ovako izgleda Matijas Lesor iza kulisa: "Znam šta je najvažnije" (VIDEO)

Matijas Lesor je pričao o navijačima Partizana i o njihovom značaju za ekipu i uspjeh tima.

Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor jedan je od miljenika navijača Partizana. Po završetku utakmica sa terena često odlazi na tribine i pretvara se u vođu pristalica crno-bijelih, sa megafonom u rukama peva poznate navijačke pjesme. Zbog svega toga je udruženje igrača Evrolige (ELPA) napravilo epizodu o njemu i kako izgleda jedan dan u njegovom životu.

Bili su kod njega u posjeti i pratili su ga početkom marta, pred meč sa Albom (88:74). Glavna tema bila je publika i odnos koji Francuz ima sa njima "Kada spomenete Partizan prva stvar o kojoj ljudi pomisle su navijači i nevjerovatna atmosfera. Kada potpišete ovdje, to je jedna od prvih stvari na koju misliš", počeo je Lesor.

Oduševljen je životom u Beogradu. "Dobro sam znao grad, jer sam bio već ovdje, nisam bio nervozan, ali razumijem zašto nekima nije lako. Ljudi u Francuskoj ne znaju mnogo o Beogradu, ali je ovo prelijep grad i divno je živjeti ovdje, dobro se osjećam. Prijatelji, porodica, mnogi su dolazili da me posjete i svi su impresionirani."

Potom su ga kamere pratile na putu do "Arene", dolasku u dvoranu i samoj pripremi za meč. "Osim dobrih odnosa sa navijačima, bitno mi je da me prihvate kao ljudsko biće, kao čovjeka i igrača. Pričam sa njima mnogo, ali nije to najvažnija stvar ili ono što sam htio od kada sam došao, ali me čini srećnim, daje mi mnogo energije i veoma sam srećan. Prihvatili su me kao ličnost, sviđa im se kakav sam igrač i borac na terenu."

Jedna od glavnih stvari koju ističe jeste podrška koju dobija sa tribina, ne samo on, već i cijeli tim.

"Pomaže mi mnogo što znam da će biti sa nama bez obzira na to da li dobijemo ili izgubimo. Imali smo mečeve gdje nismo bili uopšte dobri i na kraju meča su ostali tu, pjevali, pružali nam podršku. Imamo pritisak, hoćemo da dobijamo mečeve, ali to nije ništa u odnosu na pritisak koji ljudi imaju u stvarnom životu. Kada igramo velike mečeve, osjećamo adrenalin, želju za pobjedom, posebno u derbiju, tu želimo da usrećimo navijače. Ali znamo da je njima najvažnije da damo sve od sebe, da se borimo i podržavaće nas bez obzira na rezultat i to nam pomaže da igramo još slobodnije", zaključio je Lesor.