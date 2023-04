"DJECA TO PREPOZNAJU, A NE IGRAČI PARTIZANA!" Obradović povisio ton: Mislite da je lako? Pokušavam da im objasnim!

Željko Obradović kritikovao je svoje izabranike poslije pobjede u Železniku.

Partizan je pobijedio FMP u Železniku (97:91). Ponovo je bilo drame, velika prednost je prokockana, ali je na kraju tim Željka Obradovića ostvario ono što je želio, upisao je trijumf. Po završetku meča, na konferenciji za medije, iskusni stručnjak bio je vidno nezadovoljan zbog određenih poteza svojih izabranika.

Na oko četiri minuta prije kraja prednost je bila velika (90:78), a onda je uslijedila serija "pantera" 9:3 (93:87). "Važna utakmica za nas kao što će biti svaka do kraja. Protiv mladog tima, sa nekim iskusnim pojedincima. Igrali su agresivno, nisu se predavali do kraja, što je njihova karakteristika i čestitam im na tome. Čestitam i mojim igračima na zasluženoj pobjedi", rekao je Obradović.

Upitan je da li ga je ovaj meč podsjetio na prvi koji je imao sličan tok, velika prednost, pa igranje sa živcima navijača.

"Ni malo me nije podsjetila. Nikakve veze nemaju dvije utakmice. Takva je košarka, imali smo prednost, bili smo brzopleti u nekim situacijama, najvažnije da smo dobili utakmicu."

Potom je uslijedilo pitanje oko motivacije i da li je to bio glavni problem njegovog tima.

"Šta vi mislite? Da je lak?. Stalno pokušavam i radim na tome da im objasnim da je motivacija u sportu nešto najvažnije. Uspjeli smo da nađemo dovoljno da dobijemo meč, sve ostalo je tako kako je."

Nije mu se dopala konstatacija novinara da "djeluje kao da ne želi da odgovara na pitanja."

"Ne, upravo suprotno. Ja se slažem sa vama, ovo stvar motivacije, kada neko igra pred 20.000 ljudi u Areni i dođe da igra u halu sa manje navijača, naravno da je motivacija. Uspjeli smo da nađemo dovoljno. Zbog čega pada rezultat, zbog koncentracije i demotivisanosti. Lake situacije, udvajanja FMP-a, nismo rješavali. Djeca to prepoznaju ta udvajanja, a ne iskusni igrači, kao u Partizanu. Izgubljene lopte, brzopleti šutevi, loša reakcija u odbrani i to je to."

Jedan od bitnih segmenata bili su penali, Partizan je dao 29 od 31, a FMP 23 od 29.

"Promašena samo dva slobodna bacanja, važan segment igre, to je sigurno. Ako se pogleda statistika, to je izuzetan procenat na ovoliko šutnutih bacanja, vjerovatno je to pomoglo."

Za kraj je upitan i o igračima poput Frejzera i Rasela koji su napustili FMP i Mornar i da li to utiče na slabije rezultate ta dva tima.

"To pitajte njihove trenere, ja sam neko ko se bavi svojim timom, uz maksimalan respekt za ostale. Da ulazim u to šta su ostali radili, to nisam radio", zaključio je Obradović.

