KAKVA DRAMA U BORBI ZA TOP 8! Prate Partizan i ne odustaju od plej-ofa, preživjeli u posljednjoj sekundi

Pršti u borbi timova konkurenata za plasman u doigravanje

Izvor: Profimedia

Partizan je čekao, a Žalgiris je pobijedio Makabi 68:67! Domaćin je u Kaunasu, u hali domaćinu Fajnal-fora, savladao "Ponos Izraela" i ostao u trci za ulazak u doigravanje. Dramatičan meč odlučen je doslovno u posljednjim sekundama, jer je jedan od lidera Makabija Vejd Boldvin promašio šut za pobjedu gostiju, kojom bi crno-bijeli teoretski obezbijedili ulazak u Top 8 prije mečeva protiv Monaka u petak i Panatinaikosa narednog petka.

Ovakvim raspletom, ipak, Partizanu je "otvorenija" borba za peto mjesto, o čemu će tek biti kalkulacija. Pogledajte kako izgleda tabela nakon "ludog" meča u Kaunasu, gdje je plejmejker Žalgirisa Ajzeja Tejlor bio umalo tragičar domaćih. Na 21 sekund do kraja, on je pogodio samo jedno od dva slobodna bacana, za 68:67, što se ispostavilo i kao dovoljna prednost i kao konačan rezultat. Uslijedio je napad Makabija do isteka vremena, a onda i pobjeda domaćeg tima, koji i dalje čuva nadu za prolaz.

Žalgiris će sljedećeg petka od 20.30 gostovati Bajernu u utakmici u kojoj će imati imperativ pobjede da bi ostao u borbi za Top 8.