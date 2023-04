POSLAO SAM ZOKIJU PORUKU: "TO TI JE ZAVRŠENO!" Saša Đorđević oduševljen Partizanom: Sve kreće od Željka Obradovića!

Nekadašnji selektor Srbije i košarkaš Partizana Saša Đorđević oduševljen je rezultatima crno-bijelih ove sezone u Evroligi.

Saša Đorđević ispisao je istoriju sa Partizanom kada je 1992. godine u posljednjim sekundama pogodio trojku za pobjedu nad Huventudom - i prvi pehar Evrolige u istoriji za crno-bijele. Tada je donio trofej mladom treneru Željku Obradoviću koji je od tada nanizao još osam, za rekord na "starom kontinentu", da bi se potom vratio u Beograd da bi na istom mjestu došao i do desetog, istorijskog pehara.

Crno-bijeli su stigli do četvrtfinala Evrolige gdje ih čeka Real Madrid, a Saša Đorđević iz Kine, gdje je nedavno postao selektor muške reprezentacije, redovno prati uspjehe svog nekadašnjeg kluba.

"Pratim stalno Partizan, mada ne mogu da gledam prenose. Fantastično je sve, zaista. Posebna atmosfera je ono što uvijek krasi moj klub. Prije neki dan mi čovjek poslao intervju iz 'Koš' magazina iz 1990. godine kada je Partizan bio u problemu, a ja u vojsci gdje sam rekao: Ponovo će Partizan biti veliki, ovo je samo prolazno. Tada smo imali neke porbleme, povrede... Ali, ono što hoću da kažem, da meni kao partizanovcu i djetetu koje je navijamo na tribinama za Kiću, Praju i ostale, znam šta je to raslo u staroj 'Hali sportova', pa se prenijelo kasnije na 'Pionir', a evo sada i na 'Arenu' i koliko to znači igračima i ljudima", ispričao je Đorđević u intervjuu za "Večernje novosti".

Posebno je u prvi plan istakao Željka Obradovića dodavši da je "optimista pred Real Madrid" pošto po prirodi ne odustaje sve dok protivnik na terenu ne dokaže da je bolji.

"Jedan Željko Obradović koji se vratio i napravio ovo, zajedno sa Zokijem Savićem... Ovo je zaista fantastično. U posljednje vrijeme mislim da su najuspješniji tim u Evroligi. Prije nekoliko dana sam poslao poruku Zokiju Saviću: 'Čestitam na top osam', a on mi odgovara: 'Sačekaj, nije ništa gotovo.' Ja mu uzvraćam: 'To ti je završeno.' Sjajne su brojke, veliki je ovo rezultat. Crno-bijeli imaju najiskusnijeg i najboljeg trenera koji zna da sve igrače iskoristi na pravi način i da im ne da da polete, osim kada treba da se razlete. I onako, imam utisak kada ih gledam da su se sada razletjeli", kazao je Đorđević i potom otkrio šta je to Obradovića izdvaja u odnosu na druge trenere:

"Željko Obradović? Posvećenost. Apsolutna posvećenost svom poslu. Da li razumijete šta znači veličina te riječi? I onda to vide i igrači koji rade sa njim. Odatle sve prenosi, to je njegov život, strast, opsesija. Svi mi koji dolazimo iza njega u ovoj trenerskoj profesiji sigurno učimo i kupimo. Svi imamo svoje načine, ali njegova posvećenost detalju, dnevnom poslu, košarci generalno, čovjeku, upravi, navijačima, ambijentu je jedinstvena. I to je za apsolutno poštovanje."