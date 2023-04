ŽELJKO OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU POSLIJE POBJEDE: Ko mi ne vjeruje, neka vrati snimak i neka sam vidi o čemu pričam!

Trener crno-bijelih emotivno govorio poslije pobjede protiv Panatinaikosa

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Poslije dramatične pobjede Partizana protiv Panatinaikosa, Željko Obradović je tokom opširnog, polučasovnog izlaganja na konferenciji za medije počeo od toga da je njegov tim u decembru imao skor 4-9.

"Pred meč sa Efesom imali smo skor 4-9, a lijepo je vidjeti sada Partizan u Top 8. To znači da smo napravili skor 16-5. To je uspjeh svih nas unutra, neviđene konekcije navijača i ekipe, a to koliko nam vjeruju daje nam ogromnu snagu. Kad smo večeras gubili 18 razlike uspjeli smo da se vraćamo, a to je slučaj cijele sezone, ne samo u Beogradu, nego gdje god da igramo. Vjerovali smo u sebe, evidentno je da smo tim koji ima najmanje igrača u rosteru. Kad se pogledaju svi ostali timovi, to je 15, neki i preko 20 igrača. Igračima sam to rekao, objasnio sam im šta nas čeka i kakav je raspored pred nama. Nevjerovatno je kako su iznijeli sezonu i već sam rekao kako je bitan moj stručni štab", rekao je Obradović.

On je posebno naglasio veliko požrtovanje igrača od prvog dana sezone. "I njihov privatni život je uticao da izgledamo kako izgledamo i da budu spremni cijele sezone, a na početku nismo imali Aleksu i Alena. Balša Koprivica je (zbog posljedica povrede, pa mononukleoze) ove godine igrao koliko je igrao, to je bila smanjena minutaža. Pokušavao sam i danas da dajem šansu nekim igračima. Tek počinju prave stvari i to će biti veoma važno, a nadam se da će to shvatiti i da ćemo nastaviti da radimo na isti način i najvažnije - da imamo vjeru u sopstvene mogućnosti."

Obradović je imao šta da zamjeri svom timu na nastupu u tijesnoj pobjedi protiv Panatinaikosa, ali kompletna ocjena evroligaške sezone mora da bude najviša moguća.

"Ničija lopta mora da bude uvijek naša, a večeras je uvijek bila njihova. Odnos skokova, u posljednjoj četvrrtini je konačno bio 12-5 za nas, a nevjerovatno je da i mi i oni imamo isti broj šuteva za dva, a oni jedan više za tri i da imamo isti broj penala i promašenih penala. To je neverovatno i rijetko se dešava, a doblii smo jer smo dobili jednu dvojku više. Bilo je i ranije utakmica u kojima smo uspijevali da se vraćamo. Igrači su vjerovatno imali u glavi da pobjeda ne donosi ništa specijalno, ali donijela je, da smo šesti u Evropi u ovom trenutku, u ovakvoj ligi, izjednačenoj. Kad se pogleda ko je sve ostao ispod nas, imamo dosta razloga da budemo zadovoljni i rezultatski i o svemu što se događa sa Partizanom. O ovome će se pričati i ponosan sam na to, kao i na to da ćemo imati ovdje utakmicu u plej-ofu, a nadam se da će biti i dvije. Ima vremena da analiziramo."

Obradović je, kao i uvijek, posebnu zahvalnost izrazio navijačima: "Mnogo puta sam rekao 'Hvala' navijačima. Dolaze sa raznih strana i rekao sam da će se o ovima pričati budućih godina. Daj Bože da budemo u prilici da ovako nešto ponovimo, nikad se ne zna. Ta energija daje snagu timu i pokreće igrače. Oboren je rekord, a onda bi bilo lijepo da se rekord ponovo obori protiv Reala, to je prilika da se još više skupi, da nas bude Grobara još više, da oborimo još neki rekord. Sve rekorde smo oborili", dodao je trener Partizana.

O Real Madridu govorio je kratko: "Mogu da napravim taj komentar, da je najtrofejniji evropski klub, znamo protiv koga igramo. A sve ostalo - vidjećemo u kom stanju će biti oni, a u kom mi. Zakazao sam igračima sutra u 12 da bismo spremali Zadar. To nam je najvažnije, jer imamo izuzetno naporan put, jer u nedjelju u pola sedam ujutru moramo da budemo u avionu, što znači da ekipa mora da ustane u četiri, pola pet."

Upitan za pobjedonosnu trojku Džejmsa Nanelija, ukazao je na drugačiji doprinos odličnog šutera: "Imamo igrače koji vjeruju u sebe i u to da imamo opcije u napadu koje završavaju ono što treba da završavaju. Naneli je dao tri poena, a ko mi ne vjeruje, neka vrati i vidi da je odigrao najbolju odbranu na Bejkonu u posljednja četiri minuta. Odvojio ga je od lopte i ništa nije pogodio. Važna je trojka, ali važno je i to."

Ovako "Žoc" odgovara na želje navijača da se crno-bijeli plasiraju na Fajnal-for: "Da bi nešto uradio, moraš da pokažeš ambiciju, mi to moramo da pratimo i to je najmanje što možemo da uradimo. Znamo šta je Real Madrid, njima je u ovom trenutku van rostera šest igrača koji mogu da igraju u bilo kojem najboljem timu u Evropi. Nema razloga za strah, na nama je da odradimo šta je ispred nas, da vidimo u kakvom ćemo stanju da budemo pred početak serije, znamo dosta o Realu, ali bitno je da vidimo u kakvom ćemu stanju da budemo."

Da li će biti mijenjan kalendar ABA lige zbog Partizanovog učešća u Top 8 fazi? "Meni je uvijek izuzetno zanimljivo da li postoje takve mogućnosti. Ako neko pravi kalendar i ako razmišlja o bilo kom trenutku, u ovom trenutku je to Partizan, da li postoje mogućnosti da se odloži, ako ne postoje, onda se igra. Vjerovatno će Zoran Savić imati informaciju, pa ćemo vidjeti", rekao je Obradović na opširnoj konferenciji za novinare.