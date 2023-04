NEDOVIĆU, VOLIM TE KO BRATA, ZVEZDINO SAM DIJETE! Nemanja vido poruku i napravio sjajan potez

Pogledajte lijep gest košarkaša Crvene zvezde.

Nemanja Nedović napravio je lijep gest poslije utakmice Crvena zvezda - Fenerbahče. Jedan mladi navijač iz prvog reda podigao je transparent na kojem je pisalo: "Nedoviću, volim te k'o brata. Zvezdino sam dijete, od glave do pete!". Nakon što je ugledao to, ljubimac navijača Zvezde i takođe "Zvezdino dijete od glave do pete" skinuo je dres i prišao navijaču kome je ostvario veliku želju. I sigurno ga beskrajno obradovao. Pogledajte tu scenu: