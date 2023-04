NEKI SU ISKORISTILI ŠANSU, A NEKI BOGAMI I NISU! Željko opominje pojedince: Rotirao sam, dao priliku igračima sa klupe

Željko Obradović oglasio se poslije pobjede u Zadru.

Partizan je pobijedio u Zadru (88:78) i došao na korak do "ovjere" prvog mjesta u ABA ligi. Za to je potrebno da pobijedi Budućnost u Podgorici u odloženoj utakmici. Poslije duela u dvorani "Krešimir Ćosić" na konferenciji za medije pričali su treneri. Prvo je pred kamere stao Željko Obradović.

Zahvalio se na divnom dočeku i ovacijama i aplauzima koje je dobio.

"Da krenem od atmosfere, odlična je, ovo je grad košarke, ljudi znaju sve u vezi ove igre. Želim da im se zahvalim na dočeku i aplauzima i na kraju je sve korektno bilo. Kako stvari stoje vjerovatno ćemo se uskoro vidjeti ponovo. Mi imamo još jednu utakmicu sa Budućnosti koja je bila otkazana tada. Zadar je vjeran svojoj filozofiji, tako su igrali i večeras, imaju dobro postavljene stvari u napadu i jasne ideje, igreli su kao i cijele sezone, kolegi sam rekao da igraju lijepu košarku i da igraju dobro", rekao je Obradović.

Nije imenovao igrače, ali je priznao da nije zadovoljan kako su pojedinci odigrali u drugom dijelu kada je "miješao karte."

"Vodili smo u prvom poluvremenu, probao sam da malo rotiram ekipu, da dajem igračima, nekima sa klupe šansu. Neki su iskoristili, neki bogami i nisu. Važno je da smo zabilježili pobjedu. Da probamo ovako da završimo i u Podgorici", poručio je Obradović.

Njegov kolega sa klupe Danijel Jusup pohvalio je svoje izabranike, ali je i sam priznao da bi stvari na terenu izgledale drugačije da srpski stručnjak nije odmarao najbolje igrače u drugom dijelu.

"Kada igraju u fulu, teško je igrati protiv njih. Šta ih karakteriše? Imaju izuzetan procenat u šutu za tri, svi osim Lesora pogađaju, malo im vremena treba, bilo je otvorenih šuteva, nekih preko ruke. Pokušali smo da ih napadamo u reketu, da dođemo tako do pozicija za šut, naša koncekcpija je takva, da lakše dođemo do šuta tako. Njihova udvajanja...Kada sam došao ,rekao sam igračima da mi je tehnika dodavanja najbitnija. Na većem nivou ako ne daš brzu loptu, onda džaba. To je i za očekivati protiv ovakve ekipe i ovakvog trenera. Pitanje kako bi ovo bilo završeno da su igrali u punom sastavu cijeli meč. Neki sa klupe nisu na istom nivou kao prva petorka. Nije bilo jedne utakmice da smo se predali ili mislili da će biti lako", jasan je Jusup.

Inače, ako Crvena zvezda pobijedi Split u Beogradu, poslaće Zadar u plej-of i ako stanje na tabeli bude nepromijenjeno u četvrtfinalu bi snage mogli da odmjere Zadar i Partizan ponovo. "Volio bih da tako bude, mi smo svoj metak ispucali, sad nam zavisi od Zvezde i Splita, ako dobije, onda smo mi u plej-ofu", zaključio je Jusup.