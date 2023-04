BOGDAN REŠETAO, ALI UZALUD! Sprema mu se "metla", Boston je SILA - ko može da ih zaustavi na putu ka prstenu?

Boston je na putu da prvi prođe u drugu rundu NBA plej-ofa pošto mu Atlanta ne predstavlja problem.

Bogdan Bogdanović odigrao je vrlo dobar meč za svoju Atlantu, međutim to nije bilo dovoljno da Hoksi dođu do izjednačenja u seriji i po onome što smo vidjeli u dosadašnja dva meča - sprema im se "metla". Boston je i prethodne noći bio previše jak za njih i slavio je 119:106, a čini se da Seltiksi nisu ni igrali sa "sto odsto kapaciteta", pošto su već u prvoj utakmici serije vidjeli da za tim nema potrebe (112:99).

Bogdanović je ubacio 18 poena uz odlične procente šuta (četiri trojke, ukupno sedam od 11 iz igre), međutim čini se da Atlanta u ovom plej-ofu nikako da dobije "starog Treja Janga", odnosno nisu bez razloga skore ankete među NBA košarkašima pokazale zašto ga većina smatra najprecjenjenijim igračem u ligi.

Trej Jang je meč završio sa 24 poena, tri skoka i šest asistencija, a postigao je samo devet pogodaka iz 22 pokušaja. Najbolji igrač njegovog tima bio je Dižonte Marej sa 29 poena, šest skokova i šest asistencija, solidnu "rolu" pružio je u Hanter sa 18 poena i 12 skokova, ali to je to bilo od Atlante, ostatak je pružio vrlo mali doprinos i tako je nemoguće doći do iznenađenja protiv favorizovanog Bostona.

S druge strane Boston je predvodio Džejson Tejtum sa 29 poena, deset skokova i šest asistencija, sjajan je bio Derik Vajt sa još 26 poena i sedam skokova, dok je Džejlin Braun u laganom ritmu došao do 18 poena. Dvocifreni su bili još Smarta sa 14 i Brogdon sa 13.

U preostalim mečevima koji su igrani u noći utorak na srijedu - izjednačenja u seriji. Klivlend je odigrao daleko bolje protiv Njujorka i pobedom od 107:90 je izjednačio na 1:1, dok je sada taj isti rezultat i u seriji Finiksa i Klipersa. Sansi su slavili 123:109 zahvaljući odličnoj partiji Devina Bukera koji je ubacio čak 38 poena, pa ćemo da vidimo šta nas čeka u seriji koja se sada seli u Los Anđeles gdje Klipersi nose jedan brejk.

Boston - Atlanta 119:106

Klivlend - Njujork 107:90

Finiks - L.A. Klipers 123:109

