Pobuna u Dalasu, Kajri i Luka protiv Kjubana: Milijarder im naredio da gube, oni rekli ne!

Kajri Irving i Luka Dončić su bili bijesni kada je od gore došla odluka da Dalas tankuje.

Poznati NBA novinar Kevin O'Konor otkrio je do sada nepoznate detalje iz sezone Dalas Maveriksa. Kako on kaže tim je imao plan da "tankuje" od marta kako bi dobili što boljeg pika na draftu, ali se to nije desilo jer su se Luka Dončić i Kajri Irving pobunili.