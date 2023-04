TO JE CRNA RUPA BEZ DNA! Kako je Obradović "raskrinkao" Real, a sad SVI KOPIRAJU: Partizan ima šansu, pljušte kritike!

Španski list "Marka" raspisao se o problemima Real Madrida pred meč sa Partizanom.

Partizan i Real Madrid odmjeriće snage u četvrtfinalu Evrolige, a serija počinje 25. aprila u prestonici Španije. Jasno je svima da je "kraljevski klub" favorit, međutim nije ni Partizan bez šansi posebno ako se uzme u obzir kakav skor Željko Obradović ima u plej-ofu, kako igraju u posljednja tri-četiri mjeseca, ali i kakve sve probleme ima trener Ćus Mateo...

To se najbolje vidjelo na poslednjoj utakmici Partizana i Real Madrida u Beogradu, koju su crno-bijeli dobili 104:90, odnosno to je ponovljeno u "El Klasiku" protiv Barselone. Na oba susreta vijdeli smo kako su protivnički košarkaši uspjeli da zaustave sjajnog centra Valtera Tavaresa, najvažnijeg igrača Real Madrida, pa je španska "Marka" čak pronašla i riječ za slabu tačku koja je sada postala svima jasna i nazvali su je "Tavaresdependencia". U slobodnom prevodu, zavisnost od Tavaresa.

U interesantnom tekstu najtiražnijeg španskog lista potencira se da ova generacija Real Madrida previše zavisi od raspoloženosti Tavaresa, odnosno na sve to imaju i "crnu rupu" na mjestu plejmejkera. To su problemi koje Ćus Mateo mora pod hitno da riješi inače bi Partizan mogao da napravi iznenađenje, ocjenjuju oni.

"Taj kolaps Real Madrida protiv Barselone (97:82) iznio je na vidjelo sve probleme tima koji se pretvorio u džina sa stopalima od gline. To su nedostaci koji su već ranije bili vidljivi - neki i od početka sezone - a koji su postali očigledni u posljednjih mjesec i po dana što je rezultiralo lošim rezultatima u najvažnijem dijelu sezone u domaćem prvenstvu i Evroligi. 'Tavaresdependencia' je možda i najvidljivija prosječnom gledaocu. Donekle je logično kada imate najboljeg centra u Evropi da se veliki dio igre vrti oko njega, ali kada na terenu nije zbog faula, iscrpljenosti ili jer je potrebno da igra 'manji tim', vaš tim se potpuno mijenja. To se desilo u poslednjih nekoliko nedjelja kada je iz rotacije ispala njegova zamjena Vensan Poarje", navodi se u tekstu "Marke" i podsjeća da je Barselona uništila protivnika Veselijem, Šanlijem i Nađijem.

Navodi se da pokušaji sa Kornelijem, Jabuseleom i tek oporavljenim Rendolfom nisu donijeli gotovo ništa Real Madridu, tako da je u posljednjih šest poraza - tim dopustio da ih protivnici nadskoče (imali su 71 ofanzivni skok). Za taj problem, Ćus Mateo i dalje nema rješenje i moraće da ga pronađe prije nego što se susretne sa Partizanom.

U sedam od poslejdnjih 13 utakmica, Real Madrid je primio preko 90 poena, što govori da se manjak energije usljed velike potrošnje glavnih igrača odrazio i na odbranu tima. Defanzivni specijalci kao što su Rudi Fernandez i Gabrijel Dek su van terena i bez njih se sve srušilo kao kula od karata, posebno u drugim poluvremenima ovih utakmica kada su po pravili primali preko 50 i više poena.

"Osim toga, problem je i pozicija plejmejkera. Povrede koje imaju Vilijams-Gos, Ljuj i Alosen nisu pomogle, dok Rodrigez više nema povjerenje trenera Ćus Matea, pa je sada taj zadatak prebacio Hangi i Abaldeu kojima to nije primarna pozicija. Sada svi znaju da je to Ahilova peta Real Madrida i nije iznenađenje što su plejmejkeri protivničkih timova zablistali u velikim utakmicama. Pogledajte šta su uradili Satoranski (18 poena, pet skokova i devet asistencija) i Laprovitola (14 poena, četiri skoka i osam asistencija). Masakrirali su ih u El Klasiku. A to nije kraj... To su uradili i Lorenco Braun, Džejms Naneli, Šejn Larkin, Elajdža Brajant, kao i mnogi drugi", navodi se u tekstu "Marke" i dodaje da je to "crna rupa bez dna" koju Real Madrid ponekad samo uspije da sakrije dobrim individualnim partijama Džanana Muse ili Marija Hezonje.

"Napad je jako loše strukturiran, ali ako se sve jednog dana složi - mogu da pobijede bilo koga. Ako to ne uspiju u narednim utakmicama u kojima se 'lomi sve' za titule, neće uspjeti da osvoje ni prvenstvo Španije, a kamoli Evroligu", zaključuje se u zanimljivom tekstu.

