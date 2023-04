Niko ovako nije ponižavao Lebrona! "Laje", unosi mu se u lice i provocira: Mator je, nek mi da 40! (VIDEO)

Zanimljiv duel na susretu Memfisa i Lejkersa vode Dilon Bruks i Lebron Džejms.

Memfis je savladao L.A. Lejkerse 103:93 i na taj način je izjednačio rezultat na 1:1 u seriji, a u centru pažnje je sukob Dilona Bruksa i Lebrona Džejmsa, ako se to uopšte tako može nazvati. Bruks je jedan od "najprljavijih" igrača u NBA ligi, i uživa da provocira, uglavnom verbalno svoje protivnike, tako da protiv Džejmsa pokušava da dobije bitku van terena i ne bira riječi kada govori o jednom od najboljih igrača svih vremena.

Bez obzira što je Lebron Džejms bio najbolji igrač Lejkersa u porazu od Memfisa, i to što je postigao 28 poena i zabilježio 12 skokova, nije bio razloga da Dilon Bruks zastane, razmisli i kaže koju pohvalnu riječ na račun "Kralja". Štaviše, tek poslije pobjede dobio je osnov da udari na Džejmsa.

Njih dvojica su tokom čitavog meča vodili borbe i Džejms je na jedan faul Bruksa prokomentarisao da je "glup", da bi potom igrač Memfisa počeo da ga provocira i unosi mi se u lice: "Ma briga me, mator je... Znate na šta mislim. Čekao sam to. Čekam ga da to uradi u četvrto ili petoj utakmici. Htio je nešto da mi kaže kad sam dobio četvrtu ličnu. Trebalo je to ranije da kaže, ali briga me. Ne poštujem nikoga dok mi ne da 40 poena".

Na njegovu žalost, Lebron Džejms je predugo u ligi i rijetko kada smo vidjeli da reaguje na provokacije, tako da je i ovoga puta potpuno "iskulirao" Dilona Bruksa. Ovo nije naravno prvi put da protivnički igrači pokušavaju da isprovociraju Džejmsa, pa se pamte i njegovi dueli sa Lenson Stivensonom i Patrikom Beverlijem.

