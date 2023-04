ŠAMPIONI UZVRATILI PREKO KARIJA, FINIKS SE IZVUKAO! Voriorsi mogu bez Grina, Vestbruk uzalud blistao

Golden Stejt i Finiks uspjeli su da ostvare pobjede u trećem meču plej-ofa NBA lige.

Golden Stejt i Finiks upisali su pobjede u trećim mečevima plej-of serije NBA lige, Voriorsi sada gube sa 2:1, dok Sansi vode sa 2:1 pred četvrti okršaj sa Sakramentom, odnosno Klipersima.

Ekipa Stiva Kera ušla je u prvi meč na svom terenu bez suspendovanog Drejmonda Grina. Dosta prašine podiglo se oko toga. Na kraju je domaći tim uspio da slavi i to ubjedljivo (114:97).

Predvodili su ih Stef Kari (36, 6/12 za tri) i Endrju Vigins (20, 7sk), dok je Dieron Foks bio najbolji na drugoj strani (26, 9sk, 9as).

"Bilo je razne buke sa strane, izgubili smo oba meča tamo, vratili smo se kući sa fokusom i onda dobli odluku o suspenziji. Imali smo dobru energiju na treningu, nismo mogli da promijenimo tu odluku koja je bila pogrešna, došli smo da igramo i da razmišljamo o košarci. Kada se on vrati, moramo to da iskoristimo i da izjednačimo. Uradili smo ono što treba, rekli su da Drejmond ima istoriju, imamo je i mi i to smo pokazali", poručio je Kari aludirajući na to da su oni aktuelni šampioni.

Finiks je na gostovanju u Los Anđelesu slavio (129:124), mada je prema prikazanom domaći tim zaslužio trijumf više. Bez dvije najveće zvijezde, Kavaja Lenarda i Pola Džordža, sastav Tajrona Lua uspio je žestoko da namuči novi supertim predvođen Devinom Bukerom (45, 6sk), Kevinom Durentom (28, 6sk, 5as) i Krisom Polom (11, 7as, 6sk). Borili su se do samog kraja.

Norman Pauel (42, 5sk) bio je heroj iz sjenke Klipersa, tima u kom je Rasel Vestbruk preuzeo odgovornost (30, 10as, 8sk), a nekadašnji saigrač Nikole Jokića Bouns Hajlend (20, 2as) je u samoj završnici promašio trojku koja je mogla da donese pravu dramu, lopta je ušla i izašla iz koša. Četvrti meč igra se u istoj dvorani i Lu se nada da će moći da računa na Lenarda koji je ovaj meč propustio zbog problema sa koljenom.

