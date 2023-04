EGZUMOV TATA DIGAO MADRID NA NOGE - GROBARI U TRANSU: Sad je gotovo, Sesil je zaražen, NEMA NAZAD! (VIDEO)

Sesil Egzum je potpuno uhvatio euforiju navijača Partizana i sada je jedan od njih!

Izvor: MN Press/Twitter/printscreen/@ZO1945

"Sesil Egzum je zaražen, sad nema nazad", pišu navijači Partizana na društvenim mrežama nakon što je isplivako snimak otac Dantea Egzuma kako slavi pobjedu Partizana nad Real Madridom u gostima.

Njegov sin je na ovom meču bio odličan sa 11 poena, a nekadašnji saigrač Majkla Džordana Sesil Egzum je poslije meča sa šalom Partizana skakao i pjevao sa navijačima crno-bijelih!

"Volim mnogo ljude ovdje, navijače, uživao sam na utakmicama. Strast je nevjerovatna, nikada nisam vidio da publika ovoliko voli tim i kada pobjeđuje i kada gubi", rekao je nedavno u intervjuu za MONDO, a da to stvarno i misli vidi se na ovom snimku:

Sesil Exum je zaražen. Sad nema nazad.pic.twitter.com/NPK1UcS09i — Živac (Q) (@ZO1945)April 25, 2023

"Mnogo mi se dopada što ga publika voli. To samo znači da je srećan ovdje i da su ljudi srećni što je on tu", rekao je Sesil Egzum tada, a tok prilikom se dotakao i mogućnosti da sjajni Australijanac ostane u Beogradu i naredne sezone: "Mnogo zavisi od kluba, vidjećemo", rekao je on.

Sada oba Egzuma u Madridu čekaju drugi meč četvrtfinala Evrolige u kome će od 20.45 u četvrtak Real probati da izjednači na 1:1, a Partizan da ode na velikih 2:0.