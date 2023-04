SPEKTAKL U MADRIDU - GROBARI SAČEKALI PANTERA: Kapiten u šoku, a iz mase se čulo: Ruka ti se pozlatila! (VIDEO)

Kevin Panter i Matijas Lesor dobili su fantastičan doček ispred hale u Madridu poslije pobjede nad Realom!

Izvor: Insstagram/printscreen/partizanbc

Košarkaši Partizana napravili su ogroman uspjeh pošto su savladali Real Madrid u prvom meču četvrtfinala Evrolige i to u gostima - 89:87. Heroj pobjede je bio kapiten crno-bijelih Kevin Panter, koji je ubacio 26 poena, a najbitniji su bili oni na kraju, kada je preko čuvara dao trojku za pobjedu i tako utišao Madrid!

Navijači Partizana koji su uspjeli da uđu u halu u Madridu su ga poslije meča dugo čekali, a kada je izašao iz svlačionice i zaputio se ka klupskom autobusu bio je oduševljen onim što je vidio. Veliki broj navijača je čekao da ga pozdravi!

"Bravo, brate, bravo, majstore, bravo!", čulo se kako mu govore, a jedan od navijača je doviknuo i: "Ruka ti se pozlatila!" Panter je odmah razvukao osmijeh, a onda otišao do navijača i sa svima se pozdravio. U autobus je ušao uz skandiranje njegovog imena!

Pogledajte ove nevjerovatne scene iz Madrida:

Nisu nigde žurili crno-bijeli navijači, pa su tako poslije Kevina Pantera dočekali i Matijasa Lesora. Francuski centar je imao 11 poena na ovom meču uz tri skoka, a čim su ga vidjeli, navijači su krenuli da skandiraju njegovo ime. Zatim se centar Partizana pozdravio sa navijačima, a sa nekima i izgrlio, a oni su horski zapjevali pjesmu koju obično on povede nakon pobjeda crno-bijelih: "Samo Partizan, najbolji je on, on je šampion!"

Zahvalio se francuski centar tada pristalicama svog tima, poklonio im se i otišao u autobus. Naredni meč Partizan igra u četvrtak od 20.45, takođe u Madridu.