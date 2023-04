Ovaj podatak će oduševiti Grobare - PARTIZANOV FAJNAL-FOR JE NA VIDIKU! Samo se jedan tim IZVUKAO u istoriji Evrolige!

Partizan je pobjedom u Madridu napravio ogroman korak ka plasmanu na fajnal-for Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je napravio ogroman korak ka plasmanu na fajnal-for Evrolige. U Madridu je poslije dramatične završnice pobijedio Real (89:87). Igrač odluke bio je Kevin Panter koji je dao trojku u posljednjoj sekundi i donio veliko slavlje svom timu. Ujedno je ovo bila i prva pobjeda crno-bijelih protiv "kraljevskog kluba" na gostovanju, a ukupno četvrta u 19 mečeva. Sve tri prethodne dogodile su se u Beogradu.

Nije to jedini podatak koji raduje Željka Obradovića i njegove izabranike, pojavila se još jedna veoma zanimljiva informacija. Naime, kada je u pitanju istorija elitnog takmičenja samo jedan tim je uspio da se izvuče kada je izgubio prvi meč kod kuće. Bila je to Barselona kojoj je to dva puta pošlo za rukom, protiv Baskonije 2009. i Zenita 2021. godine i tada je slavila sa 3:2 u serijama.

Od sezone 2008/09, kada je uvedena plej-of serija na tri dobijena meča timovi koji su dobili prvi duel u gostima prolazili su dalje. U utorak uveče oba tima su slavila na gostovanjima, Partizan u Madridu i Makabi u Monaku. Istorija je na strani srpskog i izraelskog tima. "Najveću grešku koju bismo mogli da napravimo je da probamo da igramo opušteno. Ostavljati nešto za kasnije je nemoguće, to je prva stvar koju sam rekao igračima u svlačionici", poručio je Željko Obradović.

Situacija za oba tima je jasna, ako u četvrtak domaćini odbrane svoj teren biće 1:1 u seriji i onda slijede najmanje dva meča u Beogradu i Tel Avivu. A, ako gosti ponovo dođu do brejka, imaće odmah meč lopte kod kuće. Ovako izgleda istorija Evrolige i timova koji su dobili prvi meč u gostima, među njima je i Partizan:

Makabi - Partizan 1:3 (2010. godina)

Siena - Olimpijakos 1:3 (2012)

Armani - Makabi 1:3 (2014)

Panatinaikos - Fenerbahče 0:3 (2017)

Olimpijakos - Žalgiris 1:3 (2018)

Armani -Efes 1:3 (2022)