"Real hoće prazne tribine u Beogradu!" Tuča, pa haosprognoza pred meč u Areni: "Ne bih se iznenadio..."

Poznati košarkaš Malkolm Dilejni iznio je bojazan da bi Real Madrid mogao da traži prazne tribine za treći meč serije u Beogradu.

Izvor: Profimedia/Burak Akbulut / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Američki košarkaš Malkolm Dilejni, veliki prijatelj Kevina Pantera, jedan je od najaktivnijih igrača na društvenim mrežama i nije iznenađenje što je komentarisao sukob na meču Real Madrida i Partizana o kome priča čitava Evropa. Nakon divljačkog udarca Geršona Jabuselea zbog kog je meč prekinut, a stanje Dantea Egzuma sada brine navijače, Dilejni je prokomentarisao da se plaši šta će biti sljedeći potez "kraljevskog kluba".

"Ne bih se iznenadio ako bi Real Madrid pokušao da dobije da se meč sa Partizanom u Beogradu igra iza zatvorenih vrata... A da sam Partizan - ni slučajno ne bih igrao bez mojih navijača. Biće ovo interesantna dan ili dva...", napisao je Dilejni na svom Tviteru povodom čitave situacije u Madridu.

U međuvremenu, Evroliga se oglasila i potvrdila da je meč u Madridu ipak registrovan pobjedom Partizana, iako je prvobitno bio obrisan tvit sa rezultatom, dok je potvrđeno da će u naredna 24 sata Disciplinska komisija donijeti odluke koje se tiču sukoba koji je počeo poslije grubog faula Serhija Ljulja nad Kevinom Panterom. Nakon toga je došlo do opšteg meteža u kome su isključena 22 aktera utakmice i nije bilo uslova da se meč nastavi.

S obzirom na to da su mnogi navijači u komentarima "skočili" na Dilejnija, Amerikanac je objasnio da ne tvrdi da će Real Madrid zaista to uraditi, nego to očekuje u skladu sa onim što zna o njima: "Ja samo kažem da je to nešto što bi oni probali. Ne vidim da će se to desiti, ali umiješaće se politika Evrolige nekako...".

Podsjetimo, Partizan je već rasprodao Arenu za treću utakmicu u Beogradu koja je na programu 2. maja.