POTRES U HRVATSKOJ KOŠARCI! Aco Petrović podnio neopozivu ostavku - pobjesnio zbog izbora selektora

Novi problemi u hrvatskoj košarci koju (po ko zna koji put) napušta Aco Petrović.

Izvor: Profimedia

Sportski direktor i dosadašnji vršilac dužnosti selektora košarkaške reprezentacije Hrvatske Aco Petrović podnio je ostavku. Svoju odluku objavio je na društvenoj mreži Tviter, na kojoj se i inače najčešće obraća, a nije naročito detaljno opisao zbog čega je došlo vrijeme za rastanak: "S obzirom na to da više nemam povjerenja u čelne ljude Košarkaškog saveza Hrvatske (HKS) odlučio sam da podnesem ostavku na mjesto sportskog direktora".

Ovo je još jedan potres u hrvatskoj košarci nakon što je Petroviću bio komplikovan poveren zadatak da "predloži novog selektora reprezentacije", pošto mu se nije dopalo koga je Upravni odbor HKS na kraju izabrao. Petrović je predložio Darija Đerđu i Josipa Cesara, i navodno je agitovao za Đerđu, međutim ubjedljivo je trijumfovao Cesar glasanjem (8:2).

Ispostavlja se, Petrović nije bio zadovoljan tim izborom, iako je predložio dvojicu kandidata, tako da je na kraju ostao bez teksta i zbog toga se na kraju i povukao iz HKS: "Sve do prošlog ponedjeljka i razgovora koji sam u Briselu obavio s Đerđom, Sesar je bio evidentan kandidat. No, Đerđinim pristankom on je od ta dva kandidata stekao moje veće povjerenje. U sklopu izlaganja koje je trajalo 50-ak minuta, predstavio sam obojicu kandidata i kazao da je Đerđa sadašnjost, a Sesar talentovana budućnost. Prilično miran sam otišao s Upravnog odbora jer sve što sam dosad radio nailazilo je na odobravanje, svi moji predlozi bili su prihvatani sto odsto", rekao je nedavno Petrović.

Podsjetimo, košarkaškoj reprezentaciji Hrvatske, koja neće igrati na Mundobasketu ove godine (Filipini, Indonezija i Japan), predstoje pretkvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine. U njima će igrati protiv reprezentacija Luksemburga i Irske, što dovoljno govori na koji su se nivo "srozali".