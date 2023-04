Trenera Crvene zvezde pitali i za haos na utakmici Partizana u Madridu! Evo šta je odgovorio...

Crvena zvezda Meridianbet rutinski ušla u plej-of

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Poslije rutinske i atraktivne pobjede Crvene zvezde Meridianbet protiv Zadra na početku plej-ofa, trener crveno-bijelih Duško Ivanović rekao je da razumije početnu nervozu sa kojom su njegovi igrači ušli u meč. "Prva utakmica i prvi momenti plej-ofa su uglavnomo nervozni i zato smo imali tri-četiri odbrane koje nisu bile kakve je trebalo da budu. Mislim da smo poslije toga kontrolisali utakmicu, imali kontrolu i strpljenje u napadu".

Ivanović je bio upitan da li je njemu i ekipi posebno značilo to što je na kraju ubačen i 100. poen. "Stvarno nisam obraćao pažnju na to, ali publika i igrači... Uvijek treba igrati. Zadnji napad normalno ne igramo, ali mislim da je bilo više od 24 sekunde. Inače ne igramo"

Ivanović je bio upitan i za tuču u Madridu na utakmici Real - Partizan i nije htio da to komentariše. "Imaju odgovorni koji su zaduženi za to i plaćeni da rade", rekao je on.

Pogledajte 00:13 Duško Ivanović o incidentima na derbiju i Madridu Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Drugi meč serije Zvezde i Zadra biće odigran u Hrvatskoj, 8. maja.

(MONDO)