Biser Zvezde Veljko Žurić prešao u Čukarički, bio je kapiten: "Djelovalo nam nerealno da možemo da ga dovedemo"

Talentovani defanzivni vezista otišao sa "Marakane" na Banovo brdo.

Izvor: MN PRESS

FK Čukarički objavio je da je doveo kapitena kadetske selekcije FK Crvena zvezda Veljka Žurića. Rođen je 2008. godine, igra na poziciji defanzivnog veznog i prethodnih nedjelja postao je šampion Srbije u svom uzrastu za crveno-bijelima.

"Veljko je bio jedan od najboljih igrača kadetske selekcije Crvene zvezde, reprezentativac je Srbije. Njegovo dovođenje je veliki benefit za naš klub, doveli smo karakternog i kvalitetenog igrača, koji bi u narednom periodu vrlo brzo mogao da postane prvotimac. Moj utisak je, kroz naredne dvije godine, koliko ima pravo da nastupa za omladince, da će ovo biti uspješna priča i da će on biti igrač za prvi tim", kazao je direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut.

On je objasnio da je bilo komplikovano izvesti transfer.

"Nije bilo lako dovesti ovog momka. Čak mi je u prvi mah, kad nam je sportski direktor Matijašević pomenuo ovog momka, djelovalo nerealno da možemo da ga dovedemo. Ipak, kad sam čuo o kom se igraču radi, brzo sam obavio razgovor sa trenerom naše omladinske selekcije Trajkovićem, on je takođe bio oduševljen. Najbrže moguće smo reagovali, izložili smo Veljku i njegovim roditeljima plan i ideju kako bi sve funkcionisalo, oni su Čukarički prihvatili kao ozbiljan klub i to je i za nas vrlo pozitivna stvar."

"Rijetkost da neko mlad tako rezonuje"

Arnaut je želio da jedno posebno naglasi.

"Rijetkost je da mlad momak sa 17-18 godina rezonuje stvari kao što je Veljko učinio u ovom slučaju. Iz svog iskustva znamo kako sve u realnosti funkcioniše, a naša je ideja svakako da ovaj momak što prije dođe u prvi tim. Ne treba zaboraviti da je igrač kojeg smo doveli imao ozbiljan status u Crvenoj zvezdi, a ipak se odlučio za nas, tako da i mi moramo to da poštujemo i da obratimo dodatnu pažnju na njega u narednom periodu", kazao je Arnaut.

Žurić igrao u Zvezdi deceniju

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk_os

"Počeo sam u školi fudbala Dušanovac, već sa sedam godina sam prešao u Crvenu zvezdu, gdje sam bio do kadetskog staža, proveo sam u tom klubu tačno jednu deceniju. Zahvalan sam crveno-bijelima na svemu, nosio sam kapitensku traku, bio standardan igrač, imao najviše minuta, osvojio titulu… Lijepe uspomene me vežu za ovaj klub, posebno za trenere i saigrače", kazao je on na promociji u novom klubu.

Novi biser Čukaričkog ima dvojicu idola.

"Hajde da kažemo Buskets dok je bio u Barseloni, Rodri iz Mančester sitija takođe."

Žurić će isprva igrati za omladinsku selekciju Čukaričkog, pod komandom Mihajla Trajkovića, bivšeg trenera prvog tima Voždovca koji sada brine o talentima "brđana".

"Većinu igrača poznajem, što sa utakmica, turnira, iz reprezentacije, van terena… O treneru sam čuo sve najbolje, svi su za njega imali samo reči hvale. Vjerujem da će dodati nešto što mi nedostaje, željan sam i radostan zbog treninga u novom klubu."