SVI SE RADUJU, A PEŠIĆA BOLI GLAVA - SRBIJA ODMAH IDE NA AMERIKU?! Žrijeb dao lake rivale, a onda pakao u nokaut fazi!

Srbija će se namučiti u nokaut fazi Mundobasketa, ako dotle stigne!

"Prvi utisci su takvi da smo imali odličan žrijeb, ali to je samo prvi utisak, prije svega za navijače. Za nas koji smo dublje u materiji i znamo kako se takmičenje potom odvija žrijeb je donio dvije stvari. Jedna stvar je dobra, a to je da smo u Manili i do kraja našeg ušešća na Mundobasketu nećemo morati da putujemo. Druga stvar nije baš povoljna, a to je kostur u nastavku takmičenja, pošto naše ambicije nisu samo da prođemo i da odemo u četvrtfinale, već i da pobijedimo u tom meču. Nama u tom projektovanom četvrtfinalu dolaze protivnici iz grupa C i D, a to su SAD, Grčka i Litvanija. Ipak, tako je kako je, to je volja žrijeba i mi na to ne možemo da utičemo", rekao je Svetislav Pešić nakon izvlačenja grupa za Mundobasket.