Srbi iz Saragose pošteno namučili Real Madrid pred Partizan: Boriša sipao trojke, Stefan dijelio asistencije

Boriša Simanić je sipao trojke, Stefan Jović dijelio asistencije, a Real Madrid se mučio. Ne izgledaju dobro pred dolazak u Beograd!

Izvor: Profimedia

Izvukao se Real Madrid! U meču 30. kola ACB lige "kraljevski klub" je jedva savladao Saragosu 93:86 a najveći problem Madriđanima na njihovom terenu predstavljao je Boriša Simanić. Bivši košarkaš Crvene zvezde imao je fantastičan meč i ubacio je 20 poena uz 8 skokova i čak šest ubačenih trojki iz osam pokušaja.

Real Madrid je na ovom meču igrao sa Gabrijelom Dekom i Geršonom Jabuseleom, dvojicom igrača koji su se prije samo tri dana tukli u Evroligi i napadali igrače Partizana, a pred meč smo vidjeli Valtera Tavareša kako se zagrijava, ali nije nastupao na ovom meču. Na kraju je Real ostvario tijesnu pobjedu i to tek nakon jako lošeg šuta i promašaja Hauarda Sent Rosa na 30 sekundi do kraja i sada u španskoj ligi imaju 24 pobjede, koliko su ostvarile i Baskonija i Barselona.

Osim Boriše Simanića za Saragosu je nastupio i Stefan Jović koji je meč završio sa 5 poena, 7 asistencija i 4 skoka, a u poraženom timu dobar je bio bivši igrač Reala Santi Husta sa 12 poena. Kod domaćina do pobjede ih je vodio Gabrijel Dek sa 19 poena i 9 skokova, Najdžel Vilijams Gos je takođe ubacio 19 poena, Džanan Musa je imao 18, a Serhio Ljulj 17.

Kada je za Real problematična centarska pozicija u pitanju Vensan Poarije je igrao 18 minuta, ali je ubacio svega četiri poena, iskusni Entoni Rendolf je na terenu bio šest minuta i ubacio je pet poena, a mladi Edi Ndiaje je za četiri minuta upisao samo jedan skok.

(MONDO)