Šokantna ispovijest srpske reprezentativke: Otkrili joj tumor pred Mundobasket, POBIJEDILA GA, pa igrala za Srbiju!

Banjalučanka Saša Čađo otkrila da je prije pola godine dobila veliku bitku protiv opake bolesti.

Izvor: MN PRESS

Od debija na Evropskom prvenstvu 2015. Saša Čađo dio je srpske reprezentacije sa kojom je ostvarila brojne uspjehe, među kojima je i titula evropskog prvaka osvojena prošle godine.

To je njeno drugo evropsko zlato pošto su Srpkinje slavile i te 2015, a veliki doprinos dala je reprezentaciji Srbije i u osvajanju evropske bronze 2019. te bronzane medalje na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru.

Jedna od najboljih šuterki u evropskoj košarci trenutno nastupa za poljske Polkovice, a i dalje je član selekcije koju void Marina Maljković I sa kojom je nastupala na Svjetskom prvenstvu krajem prošle godine.

Srbija je tada eliminisana u četvrtfinalu od selekcije SAD, ali je nastup na Mundobasketu bio ogroman uspjeh za Sašu Čađo koja je pred ovo prvenstvo saznala izuzetno lose vijesti.

Srpska reprezentativka u emisiji “Na ivici terena” ATV-a otkrila je da joj je samo mjesec dana pred Mundobasket dijagnostikovan tumor koji je uspješno pobijedila i odmah obukla reprezentativni dres.

"Prvi put pričam javno o tome i to sem mojih roditelja i uže porodice niko ne zna. Meni je prije pola godine dijagonostikovan dobroćudni tumor. To se sve dešavalo mjesec dana pred odlazak na Svjetsko prvenstvo. Morala sam na hitnu operaciju. Sve to što mi se desilo me zaista izbacilo iz takta. Operisana sam u roku od tri dana, onda sam dala sve od sebe da se nakon oporavka priključim reprezentaciji i da odem na Svjetsko prvenstvo. Srećom, danas je sve dobro", otkrila je Saša u emisiji "Na ivici terena" Alternativne televizije.

Prva je reagovala selektor Marina Maljković, koja je uz pomoć Košarkaškog Saveza Srbije, Saši obezbijedila najbolju moguću zdravstvenu njegu. Operacija je dobro prošla, a banjalučka košarkašica kaže da je iz svega izašla jača.

"Život je sam po sebi stresan i teško je da se čovjek ne nervira. Uvijek postoji neka vrsta stresa, ali treba pronaći način da te neke nebitne stvari ne pogađaju. Ja sam, po prirodi, veoma emotivna i uvijek se trudim da ljudima oko mene bude sve okej, a onda nekako najviše sebi štete nanesem. Ipak, učim kroz život šta sve mogu i šta sve mogu da izdržim i za šta sam sposobna. Želim da vjerujem da ništa ne može da me zaustavi u onome što sam zamislila" , rekla je Čađo.