Nikola, izvini, POGRIJEŠIO SAM! Napravio nevjerovatnu GLUPOST, pa se pravdao: Ako hoćete da mi oduzmete glas, slobodno

Mark Džekson izvinio se Nikoli Jokiću zbog gluposti koju je napravio.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić briljira u NBA ligi, osvojio je dvije MVP nagrade, bio u konkurenciji za treću uzastopnu, ali je ona otišla u ruke Džoela Embida. Jedan detalj sa tog glasanja šokirao je mnoge, Mark Džekson nije dao nijedan bod srpskom centru.

Čarls Barkli je, prije nego što je saznao o kome je riječ, rekao da je "taj čovjek idiot", niko nije mogao da vjeruje šta je uradio. Sada se i nekadašnji igrač i trenera javio i objasnio zašto Nikola nije bio u njegovom izboru.

"Jedna stvar koja mi je važna u životu je da kada pogriješim, da to i priznam. Nisam čovjek koji radi stvari zbog klikova ili da bi se o tome pričalo. Napravio sam grešku, vidjeli ste to svi. Kako sam to uradio? Vidjeli ste da sam stavio samo jednog centra, dva krila i dva beka, nisam razmišljao uopšte. Izvinjavam se Denveru, izvinjavam se Jokiću, koji nije samo kandidat za MVP titulu, već i čovjek koji je trebalo da se nađe u mom izboru. Jedan od najboljih igrača u istoriji i jedan od 10 najboljih centara ikada. Pogriješio sam", rekao je Džekson koji je bio među boljim plejmejkerima NBA lige tokom devedesetih, krajem osamdesetih bio je i Ol-star igrač, pa i trener Golden Stejta od 2011. do 2014. godine kada su Voriorsi hvatali zalet za šampionske godine....

On je glasao za Embida, Adetokumba, Džejsona Tejtuma, Šeja Gildžusa-Aleksandera i Donovana Mičela. Mnogi su već naglasili da on nikada više ne bi trebalo da glasa u ovom izboru.

"Ako hoćete da mi oduzmete pravo glasa ili tako nešto, slobodno, pogriješio sam. Nikola je zaslužio moj glas. Želim da kažem i da bi moj MVP glas otišao Džoelu Embidu, ali bi Janis i Džoker bili iza, zaslužio je to, stvarno je imao sjajnu godinu, piše istoriju. Ponavljam, pogriješio sam i izvinjavam se", zaključio je Džekson.