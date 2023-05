Petnaest godina od velike pobjede crveno-plavih nad Igokeom: Amerikanac trojkom srušio Aleksandrovčane!

Navijači Borca sjetiće se 20. maja 2008. godine, kada je Borac Nektar Banja Luka savladao rivala trojkom Vila Frenklina u posljednjoj sekundi.

Izvor: Arhiva

Igokea m:tel i Borac Banja Luka većeras će početi finalnu seriju za šampiona Bosne i Hercegovine, koja se igra na tri pobjede.

U finalu plej-ofa, prednost domaćeg terena ima tim iz Aleksandrovca, koji će biti domaćin prve, treće i eventualne pete utakmice, dok će u Banjaluci biti odigrana druga i eventualna četvrta utakmica.

U najavi finalne serije, prisjetićemo se velike pobjede jedne crveno-plave selekcije nad Igokem, koja se dogodila prije tačno 15 godina, odnosno 20. maja 2008. godine!

Naime, nakon što je SKK Banjalučka pivara (ranije Borac Nektar) pravno zamrznut 2006. godine zbog dugovanja i ispadanja u Prvu ligu RS, njegovo mjesto zamijenio je tadašnji Borac Nektar Banja Luka, nastao od KK Nektar, razvojnog tima SKK Banjalučka pivara.

Ovaj klub je 2007. godine superiorno osvojio titulu u Prvoj ligi Republike Srpske, a naredne sezone je u Ligi BiH zastao na korak od polufinala plej-ofa.

Borac Nektar Banja Luka je zbog finansijskih problema obustavio rad 2011. godine, nakon što se generalni sponzor, Banjalučka pivara, povukao iz kluba. U Ligi BiH ga je zamijenio razvojni tim OKK Borac, koji se i danas takmiči u bh. eliti, ali kao KK Borac Banja Luka.

Naime, u Ligi 8, Borac Nektar Banja Luka je bio na omjeru 1-6 nakon sedam kola, ali se probudio u drugom dijelu i, između ostalog, uspio da na pleća sruši velikog rivala.

Dogodilo se to u 12. kolu Lige 8, kada su Aleksandrovčani gostovali u Boriku, u kojem su, u trećoj četvrtini, bili u prednosti od 13 poena (40:53). Ipak, predvođen Vilom Frenklinom, Zlatkom Jovanovićem i Rankom Velimirovićem, tim koji je kao trener predvodio Miloš Pejić preokrenuo je rezultat i u finišu posljednje četvrtine stigao do plus četiri (73:69).

I onda u finišu – drama.

Pri rezultatu 77:77, ostale su još 24 sekunde do kraja, a Borac Nektar Banja Luka je krenuo u napad. Igokea je napravila dva "mala" faula, da bi nakon ubačaja sa strane, lopta u posljednjim trenucima stigla do Amerikanca Vila Frenklina koji je postigao trojku uz zvuk sirene za konačnih 80:77.

Do kraja Lige 8 Borac Nektar Banja Luka ipak nije izborio nastup u doigravanju. Upisani su pobjeda nad Slavijom pred domaćom publikom i gostujući poraz od Gruda, što nije bilo dovoljno da se zauzme četvrta pozicija nakon 14 kola, do koje je stigla tuzlanska Sloboda.

(mondo.ba)